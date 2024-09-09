  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müge Anlı'dan Narin Güran için şok sözler! 'Beni köyden aradılar' deyip açıkladı

Putin'e büyük şok: Kritik nokta ele geçirildi!

Erdoğan, millet iradesine parmak sallayanlara sessiz kalmadı! Vesayetçilere diz çöktürdü

OVP'de sinyali verilmişti! Yeni petrol ve doğal gaz hamlesi

2 sene önce ‘Türkiye’de can güvenliğim yok’ demişti! Brezilya'da ayağında terlik bile bırakmadılar

CHP’nin ABD’ye teslim ettiği Milli Eğitim sistemini 77 yıldır kurtaramıyoruz!

Türkiye o dağın altında resmen petrol hazinesi buldu! Fışkırdıkça fışkırıyor

Osimhen, Kostic hikaye olacak! Beşiktaş’tan yılın transferleri geliyor! Küçük pürüzler kaldı: Neler olacak neler…

Erdoğan ve Sisi arasında gizli anlaşma mı yapıldı? İşte Türkiye-Mısır yakınlaşmasının perde arkası

Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…
Gündem İTO'dan TOGG açıklaması: İlk kez olacak!
Gündem

İTO'dan TOGG açıklaması: İlk kez olacak!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 15:50:00 -
İTO'dan TOGG açıklaması: İlk kez olacak!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TOGG'un Bosna Herkes'te ZEPS 2024 fuarında ilk kez tanıtılacağını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ZEPS fuar yetkililerine yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in Zenica kentinde 1-5 Ekim'de gerçekleşecek fuara partner ülke olarak katılacak Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Türkiye'nin fuara katılımının İTO üzerinden olduğunu aktaran Avdagiç, "İTO, 1893'ten bu yana uluslararası fuarlara katılım sağlıyor. Fuarların ticaret için önemli olduğunu düşünüyorum. Fuarlar yeni teknolojilerin tanınmasına, yeni pazarların açılmasına ve işbirliklerinin kurulmasına olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, bu yıl 30. yılını kutlayacak ZEPS Fuarı'na katılımın önemine işaret ederek, "Hem yeni işbirlikleri geliştireceğiz hem de kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bundan dolayı fuarın Türkiye için de önemi büyük" değerlendirmesini yaptı.

TOGG BOSNA HERSEK'TE İLK KEZ ZEPS FUARI'NDA TANITILACAK

Türkiye'nin Bosna Hersek'in ekonomik kalkınmasına her zaman destek verdiğini anımsatan Avdagiç, fuar sayesinde ikili ticaretin önemine vurgu yapılacağına inandığını kaydetti. Avdagiç, kurulacak Türkiye standında farklı sektörlerden birçok firmanın Türk ürünlerinin zenginliğini göstereceğini vurgulayarak, "Aynı zamanda yerli otomobil Togg da Bosna Hersek'te ilk kez ZEPS Fuarı'nda tanıtılacak" bilgisini verdi.

Avdagiç, Türkiye'nin farklı kentlerinden firmaların fuarda yer alacağını belirterek, "İTO'nun gücü İstanbul ve tarihi. İki kıtayı birbirine bağlayan bir kent. İTO'nun bir diğer gücü ise Bosna Hersek gibi ülkelerle geliştirdiğimiz verimli işbirliği." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan TOGG'a önlem! Alman isim 'uzlaşmalıyız' diyerek sitem etti
Almanya'dan TOGG'a önlem! Alman isim 'uzlaşmalıyız' diyerek sitem etti

Otomotiv

Almanya'dan TOGG'a önlem! Alman isim 'uzlaşmalıyız' diyerek sitem etti

Türkiye'nin çelik markası konkordato ilan etti!
Türkiye'nin çelik markası konkordato ilan etti!

Ekonomi

Türkiye'nin çelik markası konkordato ilan etti!

Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı
Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

Otomotiv

Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23