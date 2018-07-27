İTO Başkanı'ndan KDV açıklaması

İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, "Yeni sistem, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacak." dedi.

"Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." Diyen Avdagiç, "Dönem dönem KDV indirimleri gündeme geldi. Bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.