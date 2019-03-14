0553 313 94 23

İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım politikasını yeni bir çerçeveye oturtmamız lazım. Bizim önerimiz üreten çiftçiye teşvik verilmesi."

14 Mart 2019 Perşembe 14:33
İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım politikasını yeni bir çerçeveye oturtmamız lazım. Bizim önerimiz üreten çiftçiye teşvik verilmesi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Korkmaz: "Bir galibiyetle çok şey değişir"
    1. Bülent Korkmaz: "Bir galibiyetle çok..
    2. Hakkari’deki sokak hayvanları..
    3. Türel : " Biz kazandığımızda Antalya..
    4. Genç yeteneklere destek
    5. İkiz plakalı kamyonetler yan yana..
    6. Demirko’danl çölyak hastalarına ziyaret
    7. Varto’da ‘Kara Çarşamba’ programı
    8. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi
    9. Demirkol parkları inceledi
    10. İnsansız ’Karanlık Fabrika’ görücüye..
    11. Söylemez’den Arguvan’daki okullara..
    12. Perakendecilerden 11’inci Alışveriş..
    13. Kayıp kişinin cesedi baraj gölünde..
    14. 4. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi..
    15. Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile görüştü
    16. Almanya’da 2018 yılında 109 bin 584..
    17. MÜSİAD’dan OSB Başkanı Topçuoğlu’na..
    18. İstiklal Mahallesi’nde 40 yıllık cami..
    19. Kaçak kazıya suçüstü
    20. Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi..
    21. Büyükler alışverişte, minikler..
    22. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    23. Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
    24. "Canlı olma ihtimalleri var"
    25. BTP Adayı Özkar, KİTSO’yu ziyaret etti
    26. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    27. Sanatçı Demet Akbağ'ın acı günü
    28. Tıp Bayramı’nda sergi açtı
    29. Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi..
    30. Düzce’de 4 yeni ambulans hizmete girdi
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın