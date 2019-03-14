İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye yönelik tahminlerini hep aşağıda tutmuştur, sonra yukarı revize etmiştir. Türkiye hep aşağıdan yukarı revize ediliyor. Hiç yukarından aşağıya revize edilmiyor."

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