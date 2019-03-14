İTO Başkanı Avdagiç: "İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı. Hem mevcut istihdamı koruyan hem dolaylı faydaları olan bir paket var"

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