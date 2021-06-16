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Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: Hedefimiz AB’nin yaptığı ithalatta ilk 3’e girmek
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: Hedefimiz AB’nin yaptığı ithalatta ilk 3’e girmek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye ilk 3 ayda Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatını yüzde 6,5 artırarak, AB’nin dünyadan en çok mal aldığı 6’ncı ülke oldu. Hedefimiz AB’nin dünyadan yaptığı ithalatta Çin ve ABD ile birlikte ilk 3 ülke arasına girmek.” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 10:05:00 -
İTO Başkanı Avdagiç: Hedefimiz AB’nin yaptığı ithalatta ilk 3’e girmek

İTO Meclisi Haziran ayı toplantısında yaptığı konuşmada, aşılamanın güçlü olduğu ülkelerde tüketici talebinin de yüksek olduğunu belirterek, bu gelişmenin Türkiye’nin ihracatı için önemli bir imkan olduğunu söyledi. Avdagiç, “Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre Türkiye ilk 3 ayda AB’ye ihracatını yüzde 6,5 artırarak, AB’nin dünyadan en çok mal aldığı 6’ncı ülke oldu. Hedefimiz AB’nin dünyadan yaptığı ithalatta Çin ve ABD ile birlikte ilk 3 ülke arasına girmek. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok.” dedi. Türkiye’nin, AB ülkelerine yaptığı ihracatı yüzde 6,5 arttığını belirten Avdagiç, bu dönemde İngiltere’nin ihracatının yüzde 35,4, ABD’nin yüzde 12,1, İsviçre’nin yüzde 4,3, Rusya’nın yüzde 2,5, Japonya’nın yüzde 4,5, Hindistan’ın ihracatının ise yüzde 2 gerilediğini kaydetti. Avdagiç, söz konusu dönemde ihracatta Türkiye’nin önünde yer alan ülkeler de olduğunu ifade ederek, “Kendimize yeni bir ilke koymamız lazım. O da Kovid-19 sonrası dönemde ‘kurulacak yeni düzende’ AB’ye ihracatımızı artırmaktır.” dedi.

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