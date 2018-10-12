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İtirafçı Karayılan’ın sapkınlığını ortaya döktü... Kandil’de 2 tecavüz 5 infaz

Son dakika haberler - Geçen temmuzda Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan K. Jinda (42) ve D. Delila (39) kod adlı kadın teröristlerin ifadeleri, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın sapık ilişkilerini ve infazlarını gözler...

12 Ekim 2018 Cuma 06:49
İtirafçı Karayılan’ın sapkınlığını ortaya döktü... Kandil’de 2 tecavüz 5 infaz

Geçen temmuzda Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan K. Jinda (42) ve D. Delila (39) kod adlı kadın teröristlerin ifadeleri, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın sapık ilişkilerini ve infazlarını gözler önüne serdi. İki kadın terörist, ifadelerinde Karayılan'ın her gün bir başka kadınla ve çocuk yaştaki kızlarla sapık isteklerini tatmin ettiğini, karşı koyanlar ya da tecavüzü anlatanların ise hemen infaz edildiğini anlattı. İtirafçı iki terörist Ocak 2017'de Bole kampını ziyaret eden Karayılan'ın Paperin ve Helin kod adlı terörist kızları yanına alıp 3 gün sonra kampa geri gönderdiğini, iki kızın Karayılan'ın kafalarına silah dayayarak kendilerine tecavüz ettiğini anlattıklarını söyledi.

İtirafçı teröristler bu olaydan kısa süre sonra da Sara Tolhindan kod adlı Sakine Taş'ın da tecavüze direndiği için Karayılan tarafından odasında infaz edildiğinı söyledi. İtirafçılar Karayılan'ın Şubat 2017'de Bole kampına giderek daha önce tecavüz ettiği Paperin Doğa kod adlı Torin Şevişoğlu, Helin Xweza kod adlı Megrican Atsız ile bu olayı kamptakilere anlatan Kahraman Kave ile Firaz Amed kod adlı Berzan İmdat'ı saçlarından tutup, kalabalığın önünde diz üstü yere çöktürdüğünü de anlattı. İddiaya göre Karayılan 70 teröristin önünde 'hakkımda konuşmanın cezası ölümdür' diye bağırdıktan sonra, belinden tabancasını çekip 4 genci başlarından vurdu. İtirafçı iki kadın terörist, infaz edilen 5 teröristi, tutuklu bulundukları cezaevinde ağlayarak fotoğraflarından teşhis etti. Örgütün 5 teröristin TSK'nın Kandil'e yönelik hava o

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 06:49
  1. Şırnak
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