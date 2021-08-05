İTİCÜ yeni burslar verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Ticaret Üniversitesi yeni eğitim döneminde verdiği bursları güncellerken burs miktarlarını ve burs çeşitlerini arttırdı. Üniversite, Tercih Bursu, İlk Beş Tercih Bursu ve Başarı Sıralama Bursu adıyla yeni burslar verecek. Buna göre Türkiye’de ilk 5000’e girerek İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih edenlere aylık 1500 TL, 5001-10000 arasına girip üniversiteyi tercih edenlere ise aylık 1000 TL burs verilecek.

Üniversitede farklı tercih bursları da uygulanacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni birinci tercihine yazarak kazananlara aylık 600, üniversiteye ikinci tercihine yazarak yerleşenlere ise aylık 500 TL verilecek.

İstanbul Ticaret Odası da İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni ilk beş tercihine yazarak kazananlara yüzde 20 oranında eğitim desteği sunacak. Hukuk ve Mühendislik Fakültesi’nde ise bu destek başarı sıralamasına göre yüzde 20 veya yüzde 10 artacak. İstanbul Ticaret Odası üyelerinin eş ve çocuklarına ise üniversite kaydında eğitim ücreti üzerinden yüzde 15 indirim uygulanıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsaların üyelerine eş ve çocuklarına yüzde 10 indirim yapılıyor. Üniversitede şehitlerin çocukları tam burslu olarak okurken gazilere ve çocuklarına ise yüzde 75 indirim uygulanıyor. Engelli öğrenciler ise engeli oranında indirim hakkına sahip.

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