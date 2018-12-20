İthalattan çok ihracatımız var

Hacı Yakışıklı Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Akit’e konuştu. Tarım’da yıllık ihracatın 17 milyar dolar, ithalatın 12 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin tarım alanında daima kârlı ülke olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, “Yıllık 12 milyar dolar ithalat, 17 milyar dolar ihracat var. Tarımda kendi kendimize yettiğimiz gibi herhangi bir zarar da etmiyoruz, bu alanda Avrupa’nın itici gücüyüz. Mesela buğdayda Türkiye kendi kendine yeterlidir. Samanda da 10 bin ton bizim ithalatımız, Türkiye’de tahmini ihtiyacımız 66 milyon ton. Bunun anlamı da 10 binde bir buçukluk bir ihracat var. Yani Türkiye’nin ihtiyacının 10 binde 1,5’u saman olarak ithal edilmiş. Bunun olumsuz bir anlamı var mı derseniz gördüğünüz gibi yok. Bu ‘Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz’ diyenlere karşı şunu söylüyorum; Türkiye’de para var ki ithalat yapabiliyor. Bizim iki tane görevimiz var. Biri üreticiyi korumak, ikincisi tüketiciyi kollamak. Bu iki görevi dengede götürmek istiyoruz” dedi.

Et fiyatları hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli; “Et fiyatlarında eski pahalı günlere dönüş olmaz, ancak bir miktar artış olabilir. 2019’un ikinci yarısından sonra... Bu artış, ufak bir artış olabilir. Vatandaşımızın eti yine en uygun fiyattan sofralarına getirmelerine vesile olacağız” diye konuştu.