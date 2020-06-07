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Ekonomi

İthalatta gözetim uygulamaları

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:07:05 -
İthalatta gözetim uygulamaları

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ithalatta gözetim uygulanması hakkında mevzuat kapsamında bazı ürün gruplarında, ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla gözetim uygulaması yürütüldü.

Düzenlemelerle gözetim uygulamasına ilişkin 37 tebliğde değişiklik yapıldı. Ayrıca yıllar itibarıyla değişen gümrük tarife istatistik pozisyonları güncellendi.

Bu kapsamda, aralarında bazı aydınlatma, mobilya, gözlük, hoparlör, bazı elektrikli ev aletleri, camdan sofra mutfak eşyası, paslanmaz çelikten sofra-mutfak eşyası, oyuncak, demir-çelik boru, bazı kaynak makineleri, otomobil lastikleri, jant, otomotiv yan sanayisi ve plastik bebek beslenme ürünlerinin bulunduğu gözetim tebliğlerinde değişikliğe gidildi.





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