İthalat maliyetleri azalacak ürün fiyatları dengeye oturacak

Buğra Kardan

Zira kararın ürün fiyatlarını aşağı çekeceği, hububat ticaretine ivme katacağı tahmin ediliyor.

Önemli müdahale

Gıda piyasasında sert dalgalanmalar yaşandığını gören hükümetin devreye girip buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi muafiyeti uygulaması hem makarna ve un sanayicileri hem de tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yeni Akit’e konuşan tarım dünyasının sesi gazeteci-yazar Ali Ekber Yıldırım ise hububat fiyatlarının önemli oranda arttığına dikkat çekti. Bu durumun hükümeti ithalatın önünü açmaya yönelttiğini dile getirdi. Pandemi tedirginliğini ve talep yoğunluğunu fırsat bilen stokçuların sahnede olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: “Ne yazık ki tarım ürünlerimizi depolarında tutan, yatırım enstrümanı olarak kullananlar var. Bunlar piyasada sert iniş çıkışlara sebep oluyorlar. Sıkıntılara yol açıyorlar. Tabii yurt dışında da fiyatlar sürekli artıyor. Pek çok ülke, temel tüketim ürünlerini tedarik edip depolama derdinde. Haliyle fiyatlar tavana vurdu. Olan bitenleri yakından takip eden hükümet de alarma geçti. Önemli bir müdahalede bulundu. Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisini kaldırdı. “

Sanayiciler mutlu

Hububat ithalatın yolunun açılmasının sanayicileri sevindirdiğine işaret eden Yıldırım, “Öyle anlaşılıyor ki makarna ve un üreten firmaların ithalat yükleri hafifleyecek. Gelirleri bir miktar artacak. Tüketicilerin ise gıda harcamaları azalacak. Çünkü buğday, arpa ve mısırın toptan ile perakende fiyatların bir miktar gerileyecek” dedi.