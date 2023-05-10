İtfaiyenin hafızası böyle sıfırlanmış!

Zekeriya Say İstanbul

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen ve Akit gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin ofisleri ile değeri milyonlarca lirayı bulan gazetecilik ekipmanlarımızın, 17 bin metrekarelik kapalı alanla birlikte yanmasına seyirci kalan CHP’li İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesindeki skandalları belgelemeye devam ediyoruz.

Her fırsatta liyakatten dem vurduğu halde, göreve gelir gelmez liyakate dayalı terfi sistemini ortadan kaldıran ve 44 vasıfsız yandaşını kritik birimlerin başına atayarak İstanbul’u ‘CHP çiftliğine’ çeviren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, itfaiyede de mesleğe yıllarını vermiş ve yangın söndürmede kendini ispatlamış tecrübeli personeli kızağa çektiği ortaya çıktı. 23 yıllık tecrübeye sahip İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan’ı görevden alan, yerine 7’li kosalisyonun mitinglerinde boy gösteren asker emeklisi fanatik CHP’li Remzi Albayrak’ı atayan İmamoğlu’nun, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu yüzlerce kıdemli personeli de, ‘görevden alma’, ‘sürgün’, ‘rütbe sökme’ ve ‘kızağa çekme’ gibi zulümlere maruz bıraktığı ortaya çıktı.

Kıdemli personele tenzili rütbe

İstanbul itfaiyesinin hafızasını sıfırlayan ve yangın söndürme becerisini yok ederek kadim kentin can güvenliğini tehlikeye atan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun görevden aldığı ‘kahraman ateş savaşçılarından’ bazıları şöyle:

• Avrupa İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş’ı tenzili rütbe ile İtfaiye Amirliğine düşüren İmamoğlu yönetimi, Karakaş’ı kızağa çekti.

• Kızağa çekilen isimler arasında yer alan Üsküdar Bölge Müdürü Mehmet Emin Koçan da tenzili rütbe ile İtfaiye Amiri yapıldı.

• Mühendis kökenli Bölge İtfaiye Müdürü Mahmut Abacı ise hizmetten men edildi.

• Ünalan İtfaiye Müdür Yardımcısı iken İtfaiye Amiri rütbesine düşürülerek Turgutreis’e sürülen Şemsettin Erdoğan’a görev verilmedi.

• Üsküdar İtfaiye Müdür Yardımcısı Ramazan Yahşi, Bilgisayar İşlerine sürülerek, el çektirildi.

• İBİTEM Merkez İtfaiye Müdür Yardımcısı iken İtfaiye Amiri rütbesine düşürülen ve AKOM’a sürülen Atilla Eleşkirtli’ye de görev verilmedi.

• Başakşehir Bölge İtfaiye Müdür Yardımcısı Doğan Tuncer, İtfaiye Amiri olarak AKOM’a sürülürken, pasif göreve alındı.

• Avcılar İtfaiye Müdür Yardımcısı Ramiz Sümbül, Maltepe’ye İtfaiye Amiri olarak tenzili rütbeye uğradı. Sümbül sonrasında Maltepe’deki görevinden de alınarak kızağa çekildi.

• Şişli İtfaiye Müdür Yardımcısı Mehmet Demir, çavuşluğa düşürülerek Fatih’e atandı.

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Liyakatli personele el çektirmiş

Yüzlerce itfaiye ekibine rağmen etkili müdahale edilmediği için 60 saat boyunca söndürülemeyen Akit Medya’daki yangın, İstanbul itfaiyesinin beyninin nasıl sıfırladığını da ortaya çıkardı. Yılların birikimine sahip olan ve yangın söndürmede tecrübeli Kayışdağı Bölge Amiri Uğur Varol, Beylikdüzü Bölge Amiri Kemal Balık, Çavuşbaşı Bölge Amiri Nuri Aydın, Şişli Bölge Amiri Mustafa Zinnur Karali, Kadıköy Bölge Amiri Soner Gür, Kocasinan Bölge Amiri Ali Osman Aygün, Ümraniye Bölge Amiri Fatih Çimen, Arnavutköy Bölge Amiri Cafer Birkan, Pendik Bölge Amiri Halil Taşkın ve Bayrampaşa Bölge Amiri Mürsel Akın’ın da aralarında olduğu çok sayıda personel, İmamoğlu tarafından ya tenzili rütbeye uğramış ya da pasif göreve alınarak hizmetten el çektirilmiş.