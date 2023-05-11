İtfaiyede Kandil dayanışması

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Yerel seçimler öncesi yapılan kirli ittifakın diyeti olarak terör örgütüyle iltisaklı 557 kişiyi İBB’ye doldurduğu deşifre olan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kadrolaşma rezaleti hafızalardaki yerini korurken, bir skandal da İstanbul itfaiyesinde patlak verdi. Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen ve değeri milyonlarca lirayı bulan gazetecilik ekipmanlarımız ile 17 bin metrekarelik kapalı alanımızın göz göre göre yanmasını seyreden İstanbul itfaiyesini ‘yandaş çiftliğine’ çeviren İmamoğlu’nun, PKK sempatizanlarını da kadroya dahil ettiği ortaya çıktı. İmamoğlu’nun talimatıyla işe alınan ve itfaiyenin Beyoğlu grubunda çalıştığı belirlenen Ekrem Memiş’in mesai sırasında terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı belirlendi. Bir grup vatansever itfaiyecinin, PKK’ya yönelik eleştiride bulunmasına tahammül edemeyen ve mesai arkadaşlarıyla tartışma yaşayan ‘terör sevici’ Memiş’in, Kandil’in eli kanlı militanları lehine haddi aşan ifadeler kullandığı öğrenildi.

Daha İstanbul'u alacaklarmış!

Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü’ne bağlı Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği’nde, 3 Mayıs günü saat 18.00 sularında yaşanan ve ifade tutanaklarına yansıyan tartışmada şunlar yaşandı: Beyoğlu Grup lokalinde istirahat eden memur statüsündeki merdiven operatörü ile Ekrem Memiş adındaki terör sevici itfaiye eri, TV’de yayınlanan PKK’lı teröristlere yönelik haber sırasında tartışmaya başladı. Vatansever merdiven operatörünün, “Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna cevap veren Memiş, PKK’lı teröristleri kastederek, “O kişilerin sayılarının artması lazım. Türk Bayrağına ne gerek var?” cevabını verdi. İtfaiye eri de, “O zaman vatan bölünse Güneydoğu’ya gidecek misin?” şeklinde soru sorarak cevap verdi. Bunun üzerine Memiş, “Biz daha Ankara ve İstanbul’u alacağız” demesi üzerine ikili arasında argo içerikli tartışma başladı. Kavga esnasında ileriye giden Memiş, “PKK’ya kimse bir şey söyleyemez. Bombalar ve silahlar da senin g... girer” şeklinde küfür yağdırdı. İBB İstanbul İtfaiyesi Beyoğlu Grup Amirliği’ne konuyu dilekçeyle bildiren ve şikayetçi olan vatansever itfaiye erleri, bununla da yetinmeyip konuyu yargıya taşıdı. 3 Mayıs akşamında yaşanan rezalet, İstanbul’un can güvenliğinin hangi kafaya emanet edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Terör seviciden yana emekli Albay

Konunun yargıya taşınmasının ardından devreye giren ve CHP’nin 31 Mart 2019’daki Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı iken İmamoğlu tarafından İstanbul Daire Başkanlığına atanan emekli Albay Remzi Albayrak’ın, vatansever itfaiye erlerine şikayetlerini geri çekmeleri yönünde baskı ve mobbing uyguladığı öne sürüldü.

Yandaşlar desteğe koştu

Öte yandan, Akit’in 9 Mayıs’ta “İstanbul’u işte bu kafa yaktı” manşetiyle deşifre ettiği ve ‘Ekip Amiri’ olarak görev yaptıkları halde yerel seçimler sonrası Remzi Albayrak’ın kontenjanından ‘Müdür Yardımcısı’ yapılan Ersel Aykanat ile ‘Beyoğlu Grup Amirliği’ görevine getirilen Selim Kingir’in de, PKK sempatizanı Ekrem Memiş’e destek ziyaretinde bulunarak, birlikte samimi pozlar verdikleri objektiflere yansıdı.

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