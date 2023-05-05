İtfaiye yetkilileri ile, müfettiş önünde sohbet!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit binasındaki yangında yaşananları anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Biz diyoruz ki, “itfaiyenin gelişinden sonraki üçüncü saatte, niçin yangın daha da büyümeye ve yayılmaya başladı?”

İçişleri Bakanı’nın görevlendirdiği müfettiş huzurunda itfaiye yetkilisi cevap veriyor:

“Binadaki tekstil işi yapan kiracı, ikinci kattaki yangın merdivenine halı koymuş!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatırlatıyorum:

“Onun yaptığı kusurlu hareket.. Ancak, sizin olay mahalline gelişinizin üzerinden 3 saat geçtiği halde, yangının 3. saatinde alevler azalacağına, 20 misli büyümüş ise.. Bunda sizin de kusurunuz yok mu?”

Tekrar cevap veriyorlar:

“Bakın bakın halılar üst üste konulmuş”

Soruyorum, “Siz ilk geldiğinizde de halılar üst üste duruyordu.. Birinci saatte de aynı durum vardı. Üçüncü saatte de aynı durum vardı. Ama dördüncü saatten sonra alevler üst katlara sıçradı.. Niye?”

Daha kolay bir soru ile önlerini açmak istiyorum:

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...