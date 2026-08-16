İtfaiye merdiven sepeti ile duvar arasına sıkışan uzman çavuş can verdi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan Uzman Çavuş Kasım Yurt, evinin anahtarını unutması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Evinin balkonuna ulaşmaya çalıştığı sırada itfaiye aracının kayması sonucu meydana gelen kazada uzman çavuş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Çavuş Kasım Yurt, 5. kattaki dairesinin anahtarını unutması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında, dairenin balkonuna ulaşmak amacıyla merdiven sepetine binen Yurt, merdivenin balkona yetişmemesi üzerine geri inmek istedi.

Bu sırada itfaiye aracının henüz belirlenemeyen bir nedenle kayması sonucu Uzman Çavuş Yurt, duvar ile merdiven sepeti arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.