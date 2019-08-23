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İtfaiye erleri, yol yapım çalışanlarıyla yangın tatbikatı yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye erleri, Gökçebelen Asfalt Şantiyesindeki Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeli ile yangın tatbikat gerçekleştirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:47
İtfaiye erleri, yol yapım çalışanlarıyla yangın tatbikatı yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye erleri, Gökçebelen Asfalt Şantiyesindeki Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeli ile yangın tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, yol çalışanlarına teorik ve pratik bilgiler verilirken, yangında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan itfaiye erleri, İş Güvenliği Eğitimi çerçevesinde olası bir yangın durumuna hazırlıklı olunması amacıyla Gökçebelen Şantiyesinde yangın tatbikatı yaptı. Şantiye bünyesinde çalışan personele, mesai başında ve gündelik hayatta karşılaşılması muhtemel bir yangın durumunda yapılması gerekenler anlatıldı.


Tatbikatta, İtfaiye Eğitim Amiri Ali Temiz, personele yangınla ilgili teorik ve pratik bilgiler verdi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi personelinin mesai saatinde yoğun bir şekilde iş makinesi ve araç kullanması nedeniyle araç yangınlarıyla ilgili de detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Odunlarla yakılan ateşin söndürülmesi ve yanan bir tüpe müdahaleyi uygulamalı olarak gören yol çalışanları, tatbikat çerçevesinde çıkarılan yangınları söndürmeye çalıştı.



“Personel bilinçli olursa müdahale ona göre daha seri, net ve keskin olur”


Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat, Bilim, Ulaştırma Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, iş güvenliği eğitimini önemsediklerini belirterek, “Bugün Gökçebelen Asfalt Şantiyemizde personele yangın tatbikatı için geldik. İtfaiye Daire Başkanımız ekiplerini gönderdi. Burada olası yangın halinde nasıl müdahale edileceğine dair eğitim verildi. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için bilinçli personele ihtiyaç var, personelin bilinçlendirilmesine ihtiyaç var. Hatta bunu başkanımızın talimatları doğrultusunda Avrupa standartlarına taşıyacağız. Personel bilinçli olursa müdahalesi ona göre daha seri, net ve keskin olur. Bu şekilde de milletimizin, halkımızın, Mersinimizin can ve mal güvenliğini korumuş oluruz. Bu tatbikatları geliştirerek sıklaştıracağız, tüm birimlere de uygulayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:47
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