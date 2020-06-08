  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtfaiye erleri havalandırma boşluğuna düşen tavşanı böyle kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen tavşanı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtararak sahiplerine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:34:38 -
İtfaiye erleri havalandırma boşluğuna düşen tavşanı böyle kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen tavşanı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtararak sahiplerine teslim etti.


Olay, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Başlar Sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahiplerinin besledikleri tavşan çatı katındaki havalandırma boşluğuna düştü. Tavşanlarının kaybolduğunu anlayan aile, evin içerisinde tavşanı aramaya başladı. Tavşanın çıkardığı tıkırtı sesleri sayesinde hayvanlarının havalandırma boşluğuna düştüğünü anlayan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye erleri adeta iğne deliği kadar dar olan havalandırma boşluğundan tavşanı çıkartarak sahiplerine verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı