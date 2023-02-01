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Yaşam İtfaiye ekiplerinin İstanbul Beşiktaş'ta çıkan bir yangına müdahalesi sırasında ortaya çıkan taksici isteğiyle herkesi şaşırttı.
Yaşam

İtfaiye ekiplerinin İstanbul Beşiktaş'ta çıkan bir yangına müdahalesi sırasında ortaya çıkan taksici isteğiyle herkesi şaşırttı.

İtfaiye ekiplerinin İstanbul Beşiktaş'ta çıkan bir yangına müdahalesi sırasında ortaya çıkan taksici isteğiyle herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 21:48:00 -

İstanbul Beşiktaş'ta bir yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, olay yerinden geçen taksicinin tepkisi karşısında şaşkına döndü. Yangına aldırış etmeyen taksi şoförü, itfaiye arabasının çekilmesini isteyince ekipler isyan etti. İtfaiye ekipleri, taksiciye, "Ağabey yangın var yangın, hortum istese ne yapacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Beşiktaş'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, olay yerinden geçen taksicinin ilginç bir tepkisiyle karşılaştı.

İtfaiye arabasının çekilmesini istedi

Taksi şoförü, itfaiye arabasının çekilerek yolun açılmasını istedi. İtfaiye ekiplerine bağıran taksi şoförü, herkesi çileden çıkardı.

"Yangın var yangın"

Bir yandan yangını söndürmek için zamanla yarışan ekipler, bir yandan da taksi şoförüne dert anlatmaya çalıştı. İsyan eden bir itfaiyeci, "Ağabey yangın var yangın, hortum istese ne yapacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

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