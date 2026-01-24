  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hırsızı aklayan da hırsızdır Ya etek giyiyorlar ya da... Kadınların arkasına sığınıyorlar ABD'nin yeni Ulusal Savunma Stratejisi müttefiklere yük bindirecek Öncelik ABD ve güçlü ordu Bayğaralar suç örgütüne şafak baskını! Çok sayıda tutuklama var TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde! Beyaz Saray'ın resmi hesabı paylaştı! Katil Amerika’nın bitmek bilmeyen iştahı! Gazze çamur ve soğuğa terk edildi! Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak! Takıntılı eski sevgili Gözde’yi hayattan kopardı: Pusu kurdu, kovaladı, kurşun yağdırdı
Yerel İtfaiye ekiplerine büyük şok: Yardıma gittiler azar yediler!
Yerel

İtfaiye ekiplerine büyük şok: Yardıma gittiler azar yediler!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sağanak sebebiyle biriken suda aracıyla birlikte mahsur kaldığını belirten vatandaşı, itfaiye görevlisi aracın kapısını açtıktan sonra yürüyerek çıkardı.

Araç sürücüsü, 40-50 santim yüksekliğindeki su birikintisinden elinde ayakkabısıyla çıkıp, kendisi için değil araç için yardım istediğini belirterek, "Burası deniz olsa yüzerek çıkarım ben araç için yardım istedim" dedi. Sürücü ‘aracı çıkarmak bizim görevimiz değil’ diyen itfaiyecilere tepki gösterdi.

112 Acil çağrı Merkezine gelen ‘Ilıca Mahallesi Cezaevi yolunda aracıyla suda mahsur kalma’ ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen kurtarma ekibi, 30-40 santim yüksekliğindeki yağmur suyunda yürüyerek araçtaki şahsın yanına giderken, suyun yüksek olmadığını yürüyerek çıkabileceğini söyledi. İtfaiye görevlisinin yardımı olmaksızın araçtan inen ve itfaiye görevlisinin elinden tutmak suretiyle su birikintisinden yola çıkan şahıs, itfaiye ekibinden aracını da çıkarmasını istedi. İtfaiye görevlisi, kendilerinin görevinin insan kurtarmak olduğunu ve kendisini kurtarmak için geldikleerini, aracı çıkaramayacaklarını, aracın kendiliğinden çıkabileceğini söylemesine tepki gösteren araç sürücüsü "Ben sizi beni kurtarmanız için çağırmadım. Neyi kurtardınız burası deniz olsa ben yüzerek çıkardım. Ben aracımı çıkarmanız için çağırdım" diye konuştu.

Rize itfaiyesinden ‘50 kuruş’ operasyonu
Rize itfaiyesinden ‘50 kuruş’ operasyonu

Gündem

Rize itfaiyesinden ‘50 kuruş’ operasyonu

Küçük yürekte büyük panik! Yenişehir’de metal paraya sıkışan parmağı itfaiye kurtardı!
Küçük yürekte büyük panik! Yenişehir’de metal paraya sıkışan parmağı itfaiye kurtardı!

Yerel

Küçük yürekte büyük panik! Yenişehir’de metal paraya sıkışan parmağı itfaiye kurtardı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23