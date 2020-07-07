İtfaiye ekipleri gübreye saplanan kurbanlık tosun için seferber oldu
Kırıkkale'de sürüden ayrılan kurbanlık tosun, mandıra yakınındaki gübre yığınına saplandı. Besicisinin uğraşlarıyla çıkartılamayan tosunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gübreye saplanan kurbanlık tosun, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sürüden ayrılan kurbanlık tosun, mandıra yakınındaki gübre yığınına saplandı. Besicilik yapan Baki Doğan, hayvanı çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çaresizce bekleyen tosunu halat yardımıyla kurtardı. Doğan, ekiplere teşekkür etti.