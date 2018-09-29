İtfaiye ekipleri, görme engellilere önemli uyarılarda bulundu

İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 304. yıldönümünde Bağcılar Belediyesi tarafından özel bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Engelliler Sarayı kursiyerlerinden 20 engelli, Bağcılar İtfaiye İstasyonu’nu ziyaret etti. Fiziksel, zihinsel, işitme ve görme engelli gençler, günün anlamına uygun olarak itfaiyeci kıyafetlerini giydi ve kısa süreliğine itfaiyeci oldu.



“Balkonda bizi bekleyin 5 dakika sonra oradayız”



Çalışmaları yerinde izleyen engellilere İtfaiye Çavuşu Ahmet Kurbetoğlu, yangın anında yapılması gerekenler, yangın önleme ve itfaiyecilerin çalışması hakkında bilgi verdi. Soruları da cevaplayan Kurbetoğlu, özellikle görme engellilere “Evde duman kokusu aldığınızda yada çıtırtı sesinden yangın çıktığını hissettiğinizde balkona koşup sesinizi duyurun. Balkona giderken bütün kapıları kapatın hatta altına bez veya örtü atın. Böylece dumanın içeri girmesini engellersiniz. Balkonda bizi bekleyin 5 dakika sonra oradayız. Eğer yangın çıktığı sırada evin kapısına yakınsanız dışarı çıkın” uyarısında bulundu. Program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.



Bu özel gün nedeniyle Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizim için gece gündüz zorlu şartlarda görev yapan itfaiyeci kardeşlerimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyorum. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar ve kazasız belasız günler diliyorum”