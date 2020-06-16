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Yerel

İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan yavru köpeği kurtardı

Mardin’in Midyat ilçesinde itfaiye ekipleri, metruk bir evin enkazının altında kalan yavru köpeği kesici yardımıyla kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:10:14 -
İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan yavru köpeği kurtardı

Mardin’in Midyat ilçesinde itfaiye ekipleri, metruk bir evin enkazının altında kalan yavru köpeği kesici yardımıyla kurtardı.


Olay önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hacı Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde bulunan enkaz halindeki evin alt kısmında köpek sesinin geldiğini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kesici ayrıcı yardımı ile köpeğin bulunduğu bölgedeki beton parçalarını kırdı. Yapılan işlemin ardından itfaiye ekipleri enkazın altında bulunan köpeği güvenli bir şekilde çıkararak doğal ortamına bıraktı.


İtfaiye eri Ata Önel, çağrı merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye geldiklerini söyledi. Önel, "Enkaz alanında köpeğin sıkıştığı söylendi. Biz de olay yerine intikal ettik. Bir köpeğin inşaat alanındaki enkazın altında kaldığını gördük. Betonu kesici-ayırıcı ile kaldırarak içeri girdik. Köpeği oradan kurtarıp doğal ortamına bıraktık" dedi.

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