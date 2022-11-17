İTEO TAG'a karşı! Korsan mı yasal mı savaşı başladı!

Elektrikli scooter kiralama platformu Martı 21 Ekim'de Martı TAG (Tek Araçla Gidelim) ismindeki yeni özelliğini duyurmuştu. Martı TAG, sürücülerin kendi araçlarını başka yolcularla paylaşarak masraflarını düşürülmesine imkan tanıyor daha uygun fiyatlı yolculuk imkanı sunuyor.

Martı TAG'in iptali için başvuru yapıldı

Martı TAG’a ilk tepki taksicilerden geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, bu uygulamayı “korsanlık” olarak tanımladı ve uygulamanın iptali için resmi kurumlara başvuruda bulunrıken. konuyla ilgili olarak Twitter’dan da paylaşım yaptı.

İTEO - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası hesabından Atılan twett'te şu ifadelere yer verildi:

“Değerli meslektaşlarımız; Son günlerde sosyal medyadan gördüğünüz üzere korsanlık yapmak isteyen "Martı" uygulaması hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.Bütün resmi kurumlara iptali için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.”

Martı CEO'su Öktem: Tehdit ediliyorum!

Martı’nın CEO’su Oğuz Alper Öktem, Twitter’dan video paylaşarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini açıkladı.