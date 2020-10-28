İTB Başkanı Kestelli: Dünya ticaretinde eksen kayması bekleniyor, Türkiye kendini hazırlamalı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, dünya ticaretinde eksen kayması beklendiğini belirterek, atılım yapmak isteyen Türkiye'nin bu döneme kendini hazırlaması gerektiğini söyledi.

Borsanın ekim ayı olağan meclis toplantısı, videokonferans yöntemiyle yapıldı.

Işınsu Kestelli, buradaki konuşmasında, ABD, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki gerilimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla zirveye çıktığını belirtti.

Uzmanların, bu gerilim nedeniyle küresel ticari akışın yüzde 15-25'inin farklı bölgelere kayabileceğini söylediğine dikkati çeken Kestelli, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda dünya ticaretinde 2,9 trilyon dolar ile 4,6 trilyon dolar arasında değişen bir eksen kaymasından söz ediyoruz. Böyle bir ortamda sanayiden lojistiğe her alanda güçlü bir atılım yapmak isteyen Türkiye'nin bu büyük dönüşümde rol alacak şekilde kendini hazırlaması gerekiyor. Bunu başarabilmek için de fiziki ve hukuki altyapıya önem vermemiz ve insanımızı yeni dönemin talep ettiği bilgilerle donatmamız şart. Ancak bu şekilde tüm dünyayı sarsan şiddetli fırtınadan zarar görmeden arzuladığımız limana ulaşabiliriz."

Kestelli, tarıma dayalı gıda ticaretiyle uğraşanların iklim felaketinin neden olacağı olumsuz etkileri mutlaka hesaba katması gerektiğini belirterek, "Bu yeni dönemde teknoloji kullanımı, su tasarrufu ve tarımsal ürün sigortaları çok daha önemli bir hale geliyor. Bizlerin de gelecek planlarını bu gerçekler çerçevesinde yapması gerekiyor." diye konuştu.

Meclis Başkanı Barış Kocagöz de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle pamukta dekar başına 100 kilogram eksik verim alınacağını tahmin ettiklerini söyledi.