İtalyanları şaşırtan transfer!

AS Roma'da 2 sezon kiralık olarak top koşturan milli futbolcunun transferi İtalya basınında büyük yankı uyandırdı.



Calciomercato, transferi 'Onu hatırlıyor musunuz?Roma'da fiyaskoydu, şimdi İtalya ligine geri döndü' manşetiyle duyurdu.



Haberde Empoli'nin beklenmedik bir transfer yolu çizerek Salih Uçan'ı kadrosuna kattığı yorumu yapılarak Roma'da kiralık oynadığı dönemin ardından başkent ekibinin oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri gönderdiği hatırlatıldı.



CalicioNews24 internet sitesi, Roma'daki iki yıllık kiralık döneminde başarılı olamadığının altını çizerek, Salih'in "Ne yazık ki Roma'da potansiyelimi gösterecek fırsatları bulamadım ve kendimi geliştiremedim" ifadelerine yer verilerek bu kez İtalya'da başarı arayacağı dile getirildi.



La Gazzetta dello Sport da transferi 'Salih Uçan'da işlem tamam. Eski Romalı kiralık geliyor' ifadeleriyle verdi. Futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.