THY - Konya
0553 313 94 23

İtalyanları şaşırtan transfer!

Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Comolli, Islam Slimani'nin imza töreninde Salih Uçan için İtalya'nın Empoli ekibi ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:44
İtalyanları şaşırtan transfer!

AS Roma'da 2 sezon kiralık olarak top koşturan milli futbolcunun transferi İtalya basınında büyük yankı uyandırdı.

Calciomercato, transferi 'Onu hatırlıyor musunuz?Roma'da fiyaskoydu, şimdi İtalya ligine geri döndü' manşetiyle duyurdu.

Haberde Empoli'nin beklenmedik bir transfer yolu çizerek Salih Uçan'ı kadrosuna kattığı yorumu yapılarak Roma'da kiralık oynadığı dönemin ardından başkent ekibinin oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri gönderdiği hatırlatıldı.

CalicioNews24 internet sitesi, Roma'daki iki yıllık kiralık döneminde başarılı olamadığının altını çizerek, Salih'in "Ne yazık ki Roma'da potansiyelimi gösterecek fırsatları bulamadım ve kendimi geliştiremedim" ifadelerine yer verilerek bu kez İtalya'da başarı arayacağı dile getirildi.

La Gazzetta dello Sport da transferi 'Salih Uçan'da işlem tamam. Eski Romalı kiralık geliyor' ifadeleriyle verdi. Futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:44
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van-Erciş karayolunda park halindeki araç alev aldı
    1. Van-Erciş karayolunda park halindeki..
    2. 17 Ağustos 1999... İnsanlığın enkaz..
    3. Finansal hizmetler güven endeksi belli..
    4. Alacağını istedi canından oldu!
    5. Palamudun fiyatı 2,5 liraya düştü
    6. 2 bin lira için canından oldu!..
    7. Nijer'de"Kurban etini pişirirken..
    8. Kütahya'da 10 günlük bebek el..
    9. İngiltere'den Türkiye'ye destek!
    10. Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz..
    11. Bareiss: Türkiye'de tatil yapmamak..
    12. Bursa'da trafik kazasında ağır..
    13. Galatasaray transferi KAP'a söyledi
    14. Hindistan'da muson felaketi: 868 kişi..
    15. TSK'dan Münbiç'te yeni devriye
    16. Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi..
    17. İtalyan devi yatırımlarını arttıracak
    18. Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan..
    19. Şili, Peru, ve Arjantin'de ihbar..
    20. Aurelien Chedjou sürprizi! Resmen..
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?