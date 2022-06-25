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Spor İtalyanlar'dan Hakan'a büyük terbiyesizlik!
Spor

İtalyanlar'dan Hakan'a büyük terbiyesizlik!

İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'de verdiği son röportaj sonrası Inter yönetimi tarafından ceza alacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 11:32:00 -
İtalyanlar'dan Hakan'a büyük terbiyesizlik!

İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'de verdiği röportajda teknik direktör Inzaghi'yi eleştirmesi nedeniyle ceza alacağını yazdı.

Corriere dello Sport'un haberine göre geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Tivibuspor'a röportaj veren Hakan Çalhanoğlu'nun Inter yönetimini kızdırdığını yazdı.

Röportajında ligde oynanan kritik Milan derbisinde kendisinin ve Perisic'in oyundan çıktıktan sonra maçı kaybettiği söyleyen Çalhanoğlu'nu para cezasının beklediğini iddia etti.

 

"Şahsi fikrim mağlubiyete katkısı oldu"
Milli futbolcumuz röportajda Inzaghi ile ilgili "75'te 3 değişiklik yaptı hoca. Ben, Barella ve Perisic oyundan çıktık biz. Sonra maç değişti 1-1 ve 2-1'i yedik. Orada hocanın da katkısı oldu maçta benim şahsi fikrim. Kendisine de söyledim. Ondan sonraki maç kupada onları yendik." sözlerini kullanmıştı.

Özür diledi
Çalhanoğlu röportajın ardından ise yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bazı sözlerim medya tarafından yanlış anlaşıldı. Harika bir teknik direktör olarak gördüğüm ve benim Inter'e gelmemi çok isteyen, bana güvenen Bay Inzaghi'yi eleştirmedim." diye konuştu.

 


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