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Gündem İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Gündem

İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık

İtalyan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğine dair çarpıcı bir haber yayımladı. Haberde "İtalya'nın Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdığı" belirtilerek "Osmanlılar, Akdeniz'i çevreleyen Arap limanlarından Sahel'e ve Afrika Boynuzu'ndan Ümit Burnu'na kadar inşa ettikleri kara kıtaya, Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile yeniden girdi" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 12:47:00 -
İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık

İtalyanca ve İngilizce yayım yapan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğine dair "Türkiye Afrika Boynuzu'nu İtalya'dan nasıl devraldı?" başlıklı bir haber yayımladı.

"Osmanlılar Erdoğan liderliğinde yeniden kıtada"

Ülkeler bazında Türkiye'nin yaptığı yatırımların sıralandığı haberde, "Osmanlılar, Akdeniz'i çevreleyen Arap limanlarından Sahel'e ve Afrika Boynuzu'ndan Ümit Burnu'na kadar inşa ettikleri kara kıtaya, Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile yine girdi" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye 2011'den beri dikkat çeken yatırımlar yaptı"

Türkiye'nin kıtadaki yatırımlarından bahsedildiği yazıda, "Türkiye, ciddi bir kıtlık yılı olan 2011'den bu yana dikkat çekici ve yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladı ve sadece on yılda bir yüzyılı aşkın İtalya üstünlüğünü aşındırdı" denildi.

Afrika Boynuzu ve önemi

Afrika'nın Kuzeydoğusu'nda Somali, Cibuti, Etiyopya ve Eritre’nin yer aldığı bölgeye “Afrika Boynuzu” deniyor. Afrika Boynuzu, Avrupa ile Uzakdoğu’yu bağlayan deniz yoluna hakimiyeti nedeniyle siyasi ve ekonomik açıdan önemli bir konumda bulunuyor. Bu nedenle küresel ve bölgesel güçler Afrika Boynuzu’ndaki liman, askeri ve havalimanlarının işletmesini almak için rekabete girmiş durumda.

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

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