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İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'

İtalyan Gli Occhi Della Guerra haber sitesi, Başkan Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığı ziyareti analiz etti. Analizde, "Erdoğan'ın tek bir amacı var: Suriye'nin kuzeyinin Türkiye'nin kontrolü altına girmesi. Putin'in ise farklı amaçları var: Suriye'deki savaşın sona ermesi" ifadeleri kullanıldı.

29 Ocak 2019 Salı 17:40
İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Moskova'da yaptığı zirveyi analiz eden İtalyan Gli Occhi Della Guerra haber sitesi, iki liderin birbirlerine ihtiyaçları olduğunu çok iyi bildiğini vurguladı.

Analizde Rusya ve Türkiye'nin özellikle Suriye'deki işbirliğine mercek tutan site, "Erdoğan'ın tek bir amacı var: Suriye'nin kuzeyinin Türkiye'nin kontrolü altına girmesi. Putin'in ise farklı amaçları var: Suriye'deki savaşın sona ermesi, Devlet Başkanı Beşer Esed'ın görevine devam etmesi ve ülkenin bölünmesinin engellenmesi" ifadelerini kullandı.

'Moskova-Ankara ekseni önemli'

23 Ocak'taki zirvenin Moskova-Ankara ekseninin şu anda son derece önemli rol oynadığını gösterdiğini belirten Gli Occhi Della Guerra, bu eksenin gazdan nükleer enerjiye, ticaretten savunmaya kadar çeşitli sektörlerde etkili olduğunu, ancak bunun önünü açan en önemli anahtarlarından birinin Suriye olduğunu kaydetti.

'İki ülkede Suriye'de çıkarlarını gözetecek bir uzlaşma arzuluyor'

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki stratejilerinin farklı olmasına rağmen Putin ve Erdoğan'ın birbirlerine ihtiyaçları olduğunu çok iyi bildiğine dikkat çeken site, "Bu karşılıklı önem atfetme durumu, iki ülke hükümetleri arasında ilişkiler kurulmasının zeminini hazırlıyor. Hem Rus hem de Türk tarafı Suriye'de çıkarlarının azami ölçüde gözetilmesini garanti edecek ve nüfuz alanlarının Batılı ve Arap güçler tarafından tehdit edilebilecek bir durumun ortaya çıkmasını önleyecek bir uzlaşma sağlanmasını arzuluyor" diye vurguladı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:40
  1. Ankara
  2. Putin
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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