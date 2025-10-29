  • İSTANBUL
İtalyanlar şokta! Inter'in kalecisi Martinez katil oldu
Spor

İtalyanlar şokta! Inter'in kalecisi Martinez katil oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İtalyanlar şokta! Inter'in kalecisi Martinez katil oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, İspanyol kalecinin Como kentinde kullandığı araçla çarptığı yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

