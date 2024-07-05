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Dünya İtalyanlar diken üstünde! Kara kara düşünüyorlar
Dünya

İtalyanlar diken üstünde! Kara kara düşünüyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-05 20:49:00 -
İtalyanlar diken üstünde! Kara kara düşünüyorlar

İtalya’daki Etna ve Stromboli Yanardağı’nda meydana gelen patlamaların ardından lav ve kül püskürtmeleri nedeniyle Sicilya Adası’nda alarm seviyesi yükseltildi, Catania-Fontanarossa Havaalanı’nda uçuşlar çift yönlü olarak askıya alındı.

İtalya’daki aktif yanardağlar olan Etna ve Stromboli Yanardağı’nda hareketlilik sürüyor. Patlamaların meydana geldiği iki yanardağın da lav ile kül püskürtmeye devam etmesi nedeniyle Sicilya Adası’nda alarm seviyesi yükseltildi. Etna Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar geceyi aydınlatırken, Stromboli Yanardağı’nda lavlar denize aktı. Sicilya’nın doğu kıyısındaki Catania kentinde sokaklar ve araçlar volkanik külle kaplandı, Catania-Fontanarossa Havaalanı geçici olarak kapatıldı. Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, “Catania Havalimanı’ndaki pist volkanik kül yağışı nedeniyle kullanılamaz durumdadır. Hem gelişler hem de gidişler askıya alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Stromboli için en üst düzeyde kırmızı alarm verildiğini belirterek, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Musumeci, Stromboli’nin izlendiğini ve acil durumlarda tahliye planlarının hazır olduğunu aktardı.

İtalya itfaiyesi, adadaki görevli sayısının önlem olarak 2 katına çıkarıldığını belirtti.

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