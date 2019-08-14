İtalyanlar açıkladı! G.Saray resmi teklif yaptı

Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Steven Nzonzi için resmi girişimlere başladığı kaydedildi.



4 MİLYON EURO KAZANACAK



La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Steven Nzonzi'yi kiralamak için Roma ile görüşmelere başladı.



Haberde; Fransız futbolcunun, transferin gerçekleşmesi halinde Türkiye'de 4 milyon euro kazanacağı belirtildi.



"G.SARAY BEDAVAYA BİTİRMEK İSTİYOR"



Sky Italia'da yer alan haberde ise Roma'nın Nzonzi için kiralama bedeli talep ettiği ancak Galatasaray'ın 31 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kiralayıp yıllık kazancının tamamını ödeme teklifinde bulunduğu bilgisi verdildi.



Ayrıca Nzonz'nin Galatasaray'da oynamayı kabul ettiği ve görüşmelerin olumlu sürdüğü iddia edildi.



Steven Nzonzi, transfer döneminin ilk günlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Fransız futbolcu ikna edilememişti.



Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.