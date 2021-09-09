İtalya'nın yenilmezlik serisi 37 maça çıktı
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla son buldu. Litvanya'yı 5-0 yenen İtalya, yenilmezlik serisini 37 maça çıkartarak dünya rekoru kırmayı başardı.
Son Avrupa şampiyonu Roberto Mancini'li İtalya, Litvanya'yı ağırladı.
Mapei Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi İtalya, 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. "Gök Mavililer"e 3 puanı getiren golleri 11 ve 29. dakikalarda Moise Kean, 14. dakikada Edgaras Utkus (kendi kalesine), 24. dakikada Giacomo Raspadori ve 54. dakikada Giovanni Di Lorenzo kaydetti.
Bu sonuçla puanını 14'e çıkaran "Çizme" C Grubu'nda namağlup liderliğini sürdürdü. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İtalya, bu alandaki rekorunu da geliştirdi.
Litvanya ise bu haftayı da puansız kapattı ve grubunda son sırada kaldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
Kosova-İspanya: 0-2
Yunanistan-İsveç: 2-1
C Grubu
Kuzey İrlanda-İsviçre: 0-0
İtalya-Litvanya: 5-0
E Grubu
Belarus-Belçika: 0-1
Galler-Estonya: 0-0
I Grubu
Macaristan-Andorra: 2-1
Arnavutluk-San Marino: 5-0
Polonya-İngiltere: 1-1
J Grubu
Ermenistan-Lihtenştayn: 1-1
Kuzey Makedonya-Romanya: 0-0
İzlanda-Almanya: 0-4