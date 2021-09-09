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Spor İtalya'nın yenilmezlik serisi 37 maça çıktı
Spor

İtalya'nın yenilmezlik serisi 37 maça çıktı

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla son buldu. Litvanya'yı 5-0 yenen İtalya, yenilmezlik serisini 37 maça çıkartarak dünya rekoru kırmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 05:58:00 -
İtalya'nın yenilmezlik serisi 37 maça çıktı

Son Avrupa şampiyonu Roberto Mancini'li İtalya, Litvanya'yı ağırladı.

Mapei Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi İtalya, 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. "Gök Mavililer"e 3 puanı getiren golleri 11 ve 29. dakikalarda Moise Kean, 14. dakikada Edgaras Utkus (kendi kalesine), 24. dakikada Giacomo Raspadori ve 54. dakikada Giovanni Di Lorenzo kaydetti.

Bu sonuçla puanını 14'e çıkaran "Çizme" C Grubu'nda namağlup liderliğini sürdürdü. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İtalya, bu alandaki rekorunu da geliştirdi.

Litvanya ise bu haftayı da puansız kapattı ve grubunda son sırada kaldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Kosova-İspanya: 0-2

Yunanistan-İsveç: 2-1

C Grubu

Kuzey İrlanda-İsviçre: 0-0

İtalya-Litvanya: 5-0

E Grubu

Belarus-Belçika: 0-1

Galler-Estonya: 0-0

I Grubu

Macaristan-Andorra: 2-1

Arnavutluk-San Marino: 5-0

Polonya-İngiltere: 1-1

J Grubu

Ermenistan-Lihtenştayn: 1-1

Kuzey Makedonya-Romanya: 0-0

İzlanda-Almanya: 0-4

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