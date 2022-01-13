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Spor İtalya'nın 'Süper'i Inter oldu
Spor

İtalya'nın 'Süper'i Inter oldu

İtalya Süper Kupa finalinde Inter, normal süresi 1-1 biten maçta Juventus'u 2-1 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 04:57:00 -
İtalya'nın 'Süper'i Inter oldu

İtalya Süper Kupa mücadelesinde normal süresi 1-1 biten maçta Inter, Alexis Sanchez 120. dakikada attığı golle üst üste ikinci kez İtalya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

İnter'e galibiyeti getiren gollerini 35. dakikada Lautaro ve 120. dakikada Alexis Sanchez atarken, Juventus'un tek golü 25. dakikada McKennie'den geldi.

İnter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 120 dakika sahada kaldı.

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