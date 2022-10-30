İtalyan kurabiyeleri tarifleri! Orjinal biscotti tarifi nasıl yapılır? Kolay, pratik en lezzetli ve kıtır kıtır İtalyan kurabiyesi

Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz İtalyan kurabiyesi tarifi, hem çocukların hem de yetişkinlerin severek yediği bir lezzet. Peki, İtalyan kurabiye nasıl yapılır? Yedikçe yedirten İtalyan kurabiyesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

İTALYAN KURABİYESİ TARİFİ

İtalyan kurabiyesi malzemeler

220 gram un

75 gram badem

4 gram karbonat

4 adet yumurta

100 gram şeker

40 gram damla çikolata

1 adet portakal rendesi

1 tutam tuz

Üzeri için;

Beyaz çikolata

İTALYAN KURABİYESİ YAPILIŞI

İlk olarak şeker ve yumurtayı çırpın. Daha sonra un ve bütün kuruyemiş malzemelerini ekleyin.

Hamuru 4 parçaya bölün. Uzun bir şekilde sarın. Tepsiye dizin.

İlk olarak 35-40 dakika arası pişirin.

Çok rengi pembeleşmeden alın ve hamurları dilimleyin tekrar tepsiye dizin.

20 dakika daha üzerleri kızarana kadar pişirin.

Daha sonra fırından alın soğuduktan sonra üzerini istediğiniz gibi süsleyin.

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Cantuccini (İtalyanın Meşhur Badem Kurabiyesi) Tarifi İçin Malzemeler

280 g un

2 adet yumurta

100 g badem

140 g şeker

50 g eritilmiş tereyağı

Rendelenmiş bir limonun kabuğu

1 paket vanilya

1 tepeleme çay kaşığı kabartma tozu

Üzerine:

1 adet yumurta sarisi

Cantuccini (İtalyanın Meşhur Badem Kurabiyesi) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtaları ve şekeri bir kaba alıp köpürene kadar çırpalım. İçine unu ve kabartma tozunu birlikte eleyin. Erittiğimiz tereyağı, vanilya ve limon rendesini de koyduktan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Cıvık yapışkan bir hamur olacak. İçine tüm soyulmamış bademleri döküp birbiriyle karışana dek devamlı yoğuralım, azar azar un serperek hem elinizi hamurdan çözebilceksiniz hem de hamuru toplayabileceksiniz. Kabın üzerini streç filmle örttükten sonra yarım saat buzdolabında bekletiyoruz. Avucunuza sığacak şekilde parçalar kesip yaklaşık 2 cm kalınlığında rulolar yapıp, bol aralıklı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize koyup, yumurta sarımızı bir fırça yardımıyla üzerine sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırınımızda 25 dk pişiriyoruz. Her fırın değişik pişirdiği için üzeri iyice renk alana kadar kontröllü de pişirebilirsiniz tabi. Fırından çıkan uzun kurabiyemizi yanlamasına 1 cm kalınlığında kesiyoruz ve yine resimde göründüğü gibi fırın tepsimize dizip 180 derece alt-üst ısıda yine renk alana kadar pişiriyoruz. Soğuduktan sonra kurabiyeleri elimize biraz silkip servis tabağına alıyoruz. Saklama kabında bir kaç hafta dolapta muhafaza edebilirsiniz.

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Amaretti kurabiye nedir?

İtalyanlar bu kurabiyeleri Amaretti diye adlandırmış. İçi bol bademli, dışı kıtır kıtır bir lezzet. Özellikle kahve ile nefis giden İtalyan klasiği.

Amaretti Kurabiyeleri (İtalian Amaretti Cookies) Tarifi İçin Malzemeler

Yarım su bardağı esmer şeker (Beyaz Şeker de kullanabilirsiniz)

1 su bardağı toz badem (Bademi rondo yardımıyla toz haline getirebilirsiniz)

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta akı

1 tutam tuz

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tarçın

Amaretti Kurabiyeleri (İtalian Amaretti Cookies) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta beyazını ve tuzu derin bir kasede yaklaşık 3 dakika kıvam alıp beyazlaşana kadar çırpın. Toz bademi, şekeri, unu, kabartma tozunu ve tarçını karıştırın. Karışımı yavaş yavaş yumurta beyazına ilave edip hamur haline getirin. Kurabiye hamurunu sıkma torbasına koyup buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yaklaşık 2 cm. aralıklarla sıkın. Kurabiyeler pişerken hacimleri artacaktır. Buna göre büyüklüklerini istediğiniz şekilde ayarlayın. Önceden ısıtılmış fırında 150 derecede kontrollü pişirin. Pişen kurabiyeleri fırından hemen çıkarmayın, fırının kapağını açıp 10 dakika bekletin.

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Şekersiz Selanik Gevreği (Biscotti) Tarifi İçin Malzemeler

3 yumurta

3 yemek kaşığı bal

1/2 (yarım) yemek kaşığı sirke

1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ (Ben zeytinyağı kullandım)

2/3 su bardağı kuru üzüm

10 adet kuru kayısı

5 adet gün kurusu

2/3 su bardağı kavrulmuş fındık

3 yemek kaşığı kuru dut

1 çay kaşığı toz tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 su bardağı un (İstediğiniz un olabilir)

Şekersiz Selanik Gevreği (Biscotti) Tarifi Nasıl Yapılır?

1. Yumurta ve balı köpük köpük olana kadar çırpalım.

2. Ardından sıvı yağ ve sirkeyi ekleyip tekrar karıştıralım.

3. Unu, kabartma tozunu, tarçını ve vanilyayı ekleyim yoğuralım. Ele yapışan cıvık bir hamur elde edeceğiz. Fotoğrafta görüldüğü gibi olacak

4. Kuru meyve ve kuru yemişlerimizi ekleyip tekrar yoğuralım. Dilediğiniz kuru yemişleri dilediğiniz ölçüde koyabilirsiniz damak zevkinize kalmış. Hatta portakal kabuğu rendesi de çok güzel bir aroma veriyor.

5. Yağlı kağıt serdiğimiz veya yağladığımız tepsiye harcımızı yayalım.

6. Önceden ısıttığımız 170° fırında pembeleşinceye kadar pişirelim.

7. Yumuşak olan hamurumuzu dilediğimiz gibi dilimleyelim ve dikey bir şekilde tekrar tepsiye dizelim.

8. Fırının ayarını 150° ye düşürelim ve kuruyana kadar pişirelim. Ben 10-15 dk pişirip fırının ağzını açıp biraz daha kuruması için fırında beklettim.

Deneyenlere şimdiden afiyet, bal, şifa olsun.