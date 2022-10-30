İtalyan kurabiyeleri tarifleri! Orjinal biscotti tarifi nasıl yapılır? Kolay, pratik en lezzetli ve kıtır kıtır İtalyan kurabiyesi
İtalya'da en çok tercih edilen Alfredo soslu fettuccinedir. İtalyan mutfağının en önemli yemeklerinden risotto, bir pilav türü yani pirinç yemeğidir. Bu haberimizde sizlere italyan kurabiyesi olan Biscotti olarak bilinen tarifi vereceğiz. Yanında bonus İtalyan mutfağına ait kıtır kıtır lezzetiyle kendine hayran bırakan şahane lezzetlerde olan tariflerde vereceğiz. Peki, İtalyan kurabiye nasıl yapılır? İçinde bol badem, portakal rendesi olan İtalyan kurabiyesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası... ve Cantuccini, Amaretti tarifi...
Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz İtalyan kurabiyesi tarifi, hem çocukların hem de yetişkinlerin severek yediği bir lezzet. Peki, İtalyan kurabiye nasıl yapılır? Yedikçe yedirten İtalyan kurabiyesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
İTALYAN KURABİYESİ TARİFİ
İtalyan kurabiyesi malzemeler
220 gram un
75 gram badem
4 gram karbonat
4 adet yumurta
100 gram şeker
40 gram damla çikolata
1 adet portakal rendesi
1 tutam tuz
Üzeri için;
Beyaz çikolata
İTALYAN KURABİYESİ YAPILIŞI
İlk olarak şeker ve yumurtayı çırpın. Daha sonra un ve bütün kuruyemiş malzemelerini ekleyin.
Hamuru 4 parçaya bölün. Uzun bir şekilde sarın. Tepsiye dizin.
İlk olarak 35-40 dakika arası pişirin.
Çok rengi pembeleşmeden alın ve hamurları dilimleyin tekrar tepsiye dizin.
20 dakika daha üzerleri kızarana kadar pişirin.
Daha sonra fırından alın soğuduktan sonra üzerini istediğiniz gibi süsleyin.
İlginizi çekebilir → Milföy pizza tarifi: Yapımı çok basit→ TIKLAYINIZ
Cantuccini (İtalyanın Meşhur Badem Kurabiyesi) Tarifi İçin Malzemeler
280 g un
2 adet yumurta
100 g badem
140 g şeker
50 g eritilmiş tereyağı
Rendelenmiş bir limonun kabuğu
1 paket vanilya
1 tepeleme çay kaşığı kabartma tozu
Üzerine:
1 adet yumurta sarisi
Cantuccini (İtalyanın Meşhur Badem Kurabiyesi) Tarifi Nasıl Yapılır?
Yumurtaları ve şekeri bir kaba alıp köpürene kadar çırpalım. İçine unu ve kabartma tozunu birlikte eleyin. Erittiğimiz tereyağı, vanilya ve limon rendesini de koyduktan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Cıvık yapışkan bir hamur olacak. İçine tüm soyulmamış bademleri döküp birbiriyle karışana dek devamlı yoğuralım, azar azar un serperek hem elinizi hamurdan çözebilceksiniz hem de hamuru toplayabileceksiniz. Kabın üzerini streç filmle örttükten sonra yarım saat buzdolabında bekletiyoruz. Avucunuza sığacak şekilde parçalar kesip yaklaşık 2 cm kalınlığında rulolar yapıp, bol aralıklı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize koyup, yumurta sarımızı bir fırça yardımıyla üzerine sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırınımızda 25 dk pişiriyoruz. Her fırın değişik pişirdiği için üzeri iyice renk alana kadar kontröllü de pişirebilirsiniz tabi. Fırından çıkan uzun kurabiyemizi yanlamasına 1 cm kalınlığında kesiyoruz ve yine resimde göründüğü gibi fırın tepsimize dizip 180 derece alt-üst ısıda yine renk alana kadar pişiriyoruz. Soğuduktan sonra kurabiyeleri elimize biraz silkip servis tabağına alıyoruz. Saklama kabında bir kaç hafta dolapta muhafaza edebilirsiniz.
İlginizi çekebilir → Tokat'ın bez sucuğu nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Sucuk bezi malzemeleri!→ TIKLAYINIZ
Amaretti kurabiye nedir?
İtalyanlar bu kurabiyeleri Amaretti diye adlandırmış. İçi bol bademli, dışı kıtır kıtır bir lezzet. Özellikle kahve ile nefis giden İtalyan klasiği.
Amaretti Kurabiyeleri (İtalian Amaretti Cookies) Tarifi İçin Malzemeler
Yarım su bardağı esmer şeker (Beyaz Şeker de kullanabilirsiniz)
1 su bardağı toz badem (Bademi rondo yardımıyla toz haline getirebilirsiniz)
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta akı
1 tutam tuz
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tarçın
Amaretti Kurabiyeleri (İtalian Amaretti Cookies) Tarifi Nasıl Yapılır?
Yumurta beyazını ve tuzu derin bir kasede yaklaşık 3 dakika kıvam alıp beyazlaşana kadar çırpın. Toz bademi, şekeri, unu, kabartma tozunu ve tarçını karıştırın. Karışımı yavaş yavaş yumurta beyazına ilave edip hamur haline getirin. Kurabiye hamurunu sıkma torbasına koyup buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yaklaşık 2 cm. aralıklarla sıkın. Kurabiyeler pişerken hacimleri artacaktır. Buna göre büyüklüklerini istediğiniz şekilde ayarlayın. Önceden ısıtılmış fırında 150 derecede kontrollü pişirin. Pişen kurabiyeleri fırından hemen çıkarmayın, fırının kapağını açıp 10 dakika bekletin.
İlginizi çekebilir → Tokat'ın meşhur yemekleri: Zile batı tarifi nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile batı malzeme listesi ve püf noktaları→ TIKLAYINIZ
Şekersiz Selanik Gevreği (Biscotti) Tarifi İçin Malzemeler
3 yumurta
3 yemek kaşığı bal
1/2 (yarım) yemek kaşığı sirke
1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ (Ben zeytinyağı kullandım)
2/3 su bardağı kuru üzüm
10 adet kuru kayısı
5 adet gün kurusu
2/3 su bardağı kavrulmuş fındık
3 yemek kaşığı kuru dut
1 çay kaşığı toz tarçın
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
3 su bardağı un (İstediğiniz un olabilir)
Şekersiz Selanik Gevreği (Biscotti) Tarifi Nasıl Yapılır?
1. Yumurta ve balı köpük köpük olana kadar çırpalım.
2. Ardından sıvı yağ ve sirkeyi ekleyip tekrar karıştıralım.
3. Unu, kabartma tozunu, tarçını ve vanilyayı ekleyim yoğuralım. Ele yapışan cıvık bir hamur elde edeceğiz. Fotoğrafta görüldüğü gibi olacak
4. Kuru meyve ve kuru yemişlerimizi ekleyip tekrar yoğuralım. Dilediğiniz kuru yemişleri dilediğiniz ölçüde koyabilirsiniz damak zevkinize kalmış. Hatta portakal kabuğu rendesi de çok güzel bir aroma veriyor.
5. Yağlı kağıt serdiğimiz veya yağladığımız tepsiye harcımızı yayalım.
6. Önceden ısıttığımız 170° fırında pembeleşinceye kadar pişirelim.
7. Yumuşak olan hamurumuzu dilediğimiz gibi dilimleyelim ve dikey bir şekilde tekrar tepsiye dizelim.
8. Fırının ayarını 150° ye düşürelim ve kuruyana kadar pişirelim. Ben 10-15 dk pişirip fırının ağzını açıp biraz daha kuruması için fırında beklettim.
Deneyenlere şimdiden afiyet, bal, şifa olsun.
Gıda
Tarçınlı un kurabiyesi: Ağızda dağılan tarçınlı kurabiye! Bayatlamayan tarçınlı un kurabiyesi minik
Gıda
Kışlık konserve yapımı: Domates konserve nasıl yapılır? Domates konservesi ne kadar kaynatılır? İşte tarif
Gıda
Evde pizza tarifi nasıl yapılır? Pizzaya yakışmayan malzemeler neler? İşte kolay pizza hamuru tarifi yapımı
Gıda
Tokat'ın meşhur yemekleri: Zile batı tarifi nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile batı malzeme listesi ve püf noktaları