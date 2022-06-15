Milföy pizza tarifi: Yapımı çok basit

Milföy Pizza Tarifi İçin Malzemeler

1 paket milföy

1 yumurta

Üst malzemeleri;

1 yemek kaşığı ketçap

Kekik

Kaşar peyniri rendesi

Sosis

Sucuk

Biber

Mısır

Arzunuza göre malzemeleri arttırıp eksiltebilirsiniz

Milföy Pizza Tarifi Nasıl Yapılır?

Milföyler buzluktan çıkarılır. Çok fazla yumuşamadan karelere ayrılır. Bir pakette 20 yaprak oluyor. 10 yaprağı bütün bırakıyoruz. Diğer 10 yaprağı keskin bir bıçakla çerçeve olacak şekilde iç kısmından kare parça çıkarıyoruz. Bu çıkardığımız parçaları da istediğimiz iç malzemeyle mini börek olarak değerlendirebiliriz. (Buradaki önemli husus milföyler fazla yumuşamasın. O zaman rahat kesemezsiniz) Yumurtanın sarısı ve beyazını ayırıyoruz. Beyazını fırçayla bütün olan milföyün kenar kısımlarına sürüp çerçeve olarak kestiğimiz parçayı üzerine koyuyoruz.

Orta kısımlara biraz kekikli ketçap sürüyoruz. Sonra kaşar peyniri rendesi hariç istenilen iç malzemeleri koyuyoruz. Çerçevenin dış kenarlarına yumurtanın sarısını sürüp önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Pişmeye yakın çıkarıp kaşar peyniri rendesini serpiyoruz. Eriyene kadar biraz daha fırınlıyoruz. Çıtır çıtır ve çok lezzetli milföy pizzalarımız afiyetle yenmeye hazır.

Milföy pizza kaç kalori? 1 porsiyon milföy pizza yaklaşık olarak 395 kaloriye denk gelmektedir