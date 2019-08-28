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İtalyan Kültür Merkezi'nde Bertolucci filmleri gösterilecek

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
İtalyan Kültür Merkezi'nde Bertolucci filmleri gösterilecek

İSTANBUL (AA) - İtalyan Kültür Merkezi 2018'de hayatını kaybeden İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci'yi anmak için filmlerinden bir seçkiyi sinemaseverlerle buluşturacak.

İki hafta sürecek etkinlikte usta yönetmenin aralarında "La Commare Secca" (Korkunç Orakçı), "The Sheltering Sky" (Çölde Çay) ve "Little Buddha" nın (Küçük Buddha) da bulunduğu 10 filmi gösterilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik 30 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
  1. Bernardo Bertolucci
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