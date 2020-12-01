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Ekonomi İtalyan ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 15,9 büyüdü
Ekonomi

İtalyan ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 15,9 büyüdü

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da ekonomi, kısıtlamaların uygulandığı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 13 daralma yaşamıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:44:16 -
İtalyan ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 15,9 büyüdü

ROMA (AA) - İtalya ekonomisi, 2020’nin üçüncü çeyreğinde, Kovid-19 krizi sürecinde rekor resesyondan toparlanarak yüzde 15,9'luk büyüme kaydetti.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) nihai verilerine göre, İtalyan ekonomisi, yılın temmuz-eylül döneminde nisan-haziran dönemine göre yüzde 15,9 büyüdü.

ISTAT, 30 Ekim'de öncü verilerle üçüncü çeyrekte büyümeyi yüzde 16,1 olarak açıklamıştı. Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 5 küçülme gösterdi.

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da ekonomi, kısıtlamaların uygulandığı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 daralmıştı.

Üçüncü çeyrekte İtalyan ekonomisindeki genişlemede, kişisel tüketim harcamaları, ihracat ve sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

Hükümet, ekonominin 2020'nin tamamında da yüzde 9 küçülmesini ve gelecek yıl yüzde 6 genişlemesini bekliyor.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde Kovid-19'da ikinci dalganın İtalyan ekonomisini tehdit ettiğini belirtiyor. Ekonomistler, Kovid-19'da vaka sayıların artmasıyla yenilenen tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesi beklentisinde.

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