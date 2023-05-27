  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Afrika'nın güvenliği Türkiye'ye emanet! Türk savunma sanayiinin çok kritik o adımı: Anlaşma yapıldı diyerek harekete geçildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı, partisinden istifa etti

Bölgeden altın, petrol, elmas fışkırıyor! Türkiye harekete geçti, Yunanistan alarm vermeye başladı

14 Mayıs'ı bilen anketçiden AK Parti'ye çok ama çok kritik uyarı! 'Olma ihtimali var' diyerek tehlikeyi açıkladı

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: 'Bunların maskesini düşürme vakti geldi'

Bomba Türkiye itirafı! 3 ülkeye çağrı yaptı: Erdoğan'a karşı Latin gücü kurmalıyız

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sandık çağrısı

Anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeyle Milli Muharip Uçak üretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes'in anıt mezarına ziyaret

Erdoğan, büyük günün eşiğinde Rahmetli Erbakan'ın kabrini ziyaret etti...
Spor İtalyan devine deplasmanda şok
Spor

İtalyan devine deplasmanda şok

Yeniakit Publisher
2023-05-27 22:43:00 -
İtalyan devine deplasmanda şok

İtalya Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 yenilerek, Şampiyonlar Lig'ine gitme şansını yitirdi.

Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 2-1 kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Luka Jovic, 88. dakikada Jonathan Ikone kaydetti. Roma'nın tek golünü ise 11'inci dakikada El Shaarawy attı.

Zeki yedek başladı

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik maça yedek başladı ve 46. dakikada oyuna dahil oldu. Roma, ligde çıktığı son 7 maçtan galibiyet alamadı.

Şampiyonlar ligi şansı kalmadı

Bu sonuçla 60 puanda kalan Mourinho'nun öğrencilerinin Devler Ligi biletini alma şansı kalmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23