İtalyan devine deplasmanda şok
İtalya Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 yenilerek, Şampiyonlar Lig'ine gitme şansını yitirdi.
Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 2-1 kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Luka Jovic, 88. dakikada Jonathan Ikone kaydetti. Roma'nın tek golünü ise 11'inci dakikada El Shaarawy attı.
Zeki yedek başladı
Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik maça yedek başladı ve 46. dakikada oyuna dahil oldu. Roma, ligde çıktığı son 7 maçtan galibiyet alamadı.
Şampiyonlar ligi şansı kalmadı
Bu sonuçla 60 puanda kalan Mourinho'nun öğrencilerinin Devler Ligi biletini alma şansı kalmadı.
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