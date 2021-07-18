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Spor

İtalyan devinden Altay için resmi teklif!

Serie A'nın son şampiyonu Inter, Fenerbahçe'yi geçtiğimiz sezon son ana kadar şampiyonluk yarışında tutan başarılı eldiven Altay Bayındır için teklif sundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 12:07:00 -
İtalyan devinden Altay için resmi teklif!

Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldızlarından biri olan Altay Bayındır yaptığı kurtarışların yanı sıra yaşına göre taşıdığı liderlik vasıflarıyla da dikkat çekmişti.

Daha önce Ajax'ın istediği Altay'a şimdi de İtalyan devi Inter'in talip olduğu öğrenildi.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; geçen sezon 33 maçta oynayan 23 yaşındaki file bekçisi için resmi olarak yazı gönderen Inter'in Fenerbahçe'den fiyat beklediği de gelen haberler arasında.

Başkan Ali Koç'un oyuncusunu astronomik bir teklif gelmedikçe satmayacağı öğrenilirken, İtalyan ekibinin yanı sıra Hollanda, İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunuyor.

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