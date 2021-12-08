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Spor İtalyan devi Avrupa'ya veda etti
Spor

İtalyan devi Avrupa'ya veda etti

Şampiyonlar Ligi B grubunun lideri Liverpool, deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 2-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla Milan Avrupa'ya veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 03:38:00 -
İtalyan devi Avrupa'ya veda etti

Şampiyonlar Ligi B grubunda liderliği garantileyen Liverpool, gruptan çıkmak için maçı kazanması gereken Milan'a deplasmanda konuk oldu.

Serie A lideri Milan, Şampiyonlar Liginde varım demek için çıktığı karşılaşmada mutlak 3 puan kazanmak istiyordu.

Atletico Madrid'in kendi evinde Porta'ya karşı kazanmasından sonra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligine katılmak için mutlak puan alması gereken Milan, 29. dakikada Tomori'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İtalyanlara ise cevabı Muhammed Salah 36. dakikada vererek durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Liverpool, kazanması gereken Milan'a şans tanımadı ve Origi'nin 55. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

B Grubu Puan Durumu

Liverpool: 18P

Atletico Madrid: 7P

Porto: 5P

Milan: 4P

milan, avrupa, liverpool

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