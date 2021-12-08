İtalyan devi Avrupa'ya veda etti
Şampiyonlar Ligi B grubunun lideri Liverpool, deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 2-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla Milan Avrupa'ya veda etti.
Şampiyonlar Ligi B grubunda liderliği garantileyen Liverpool, gruptan çıkmak için maçı kazanması gereken Milan'a deplasmanda konuk oldu.
Serie A lideri Milan, Şampiyonlar Liginde varım demek için çıktığı karşılaşmada mutlak 3 puan kazanmak istiyordu.
Atletico Madrid'in kendi evinde Porta'ya karşı kazanmasından sonra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligine katılmak için mutlak puan alması gereken Milan, 29. dakikada Tomori'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İtalyanlara ise cevabı Muhammed Salah 36. dakikada vererek durumu 1-1'e getirdi.
İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Liverpool, kazanması gereken Milan'a şans tanımadı ve Origi'nin 55. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.
B Grubu Puan Durumu
Liverpool: 18P
Atletico Madrid: 7P
Porto: 5P
Milan: 4P
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