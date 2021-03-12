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Gündem İtalyan büyükelçiden çarpıcı Doğu Akdeniz çıkışı!
Gündem

İtalyan büyükelçiden çarpıcı Doğu Akdeniz çıkışı!

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değindi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 07:29:00 -
İtalyan büyükelçiden çarpıcı Doğu Akdeniz çıkışı!

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı. Gaiani, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda Türkiye’nin içinde olmadığı bir çözümün sürdürülebilir olmayacağını, bölgedeki gerilimin çözümü için tüm tarafların içinde bulunduğu bir diyalog sürecinden yana olduklarını belirtti.

Türkiye ve İtalya’nın Libya konusunda yakın diyalog içinde olduğunu belirten İtalyan Büyükelçi, Libya’daki son gelişmelerle ilgili “Birlik hükümetinin kurulmasıyla atılan önemli adım, Libya’da olumlu bir ortam yarattı ve diğer ülkelerin Libya’daki askeri varlığı meselesi de bu ilerleme doğrultusunda sorunsuz şekilde çözülecektir. Libya’da gerilimin düşürülmesi ve Libyalılar tarafından yürütülen sürecin başarıya ulaşması, ülkedeki tüm yabancı güçlerin azaltılması için çaba sarf etmemiz gerekiyor” dedi.

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