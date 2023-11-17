İtalyan basını resmen duyurdu! Ferdi Kadıoğlu hakkında flaş gelişme

Fenerbahçe ile Milan arasında yılın takası ocak ayında gerçekleşebilir...

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Milano ekibi, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestirdi.



Calciomercato, "Milan Ferdi ile ilgileniyor" başlığı ile haberi okuyucularına duyururken, yıldız oyuncu için kırmızı- siyahlıların kısa süre içinde harekete geçeceğini yazdı. Tuttosport ise Fenerbahçe'nin Rade Krunic'i istediğini duyurdu. Haber; "F.Bahçe, ocak ayında Krunic'i kadrosuna katmak istiyor" başlığı ile verildi.

MİLAN 'TAKAS TEKLİF ETTİ' İDDİASI...



Milan'ın Ferdi'de ısrarcı olduğunu da belirten İtalyanlar, Serie A ekibinin 24 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilere takas teklifinde bulunacağını iddia etti.



Kulübe yakın kaynaklar, sarı-lacivertlilerin iş resmiyete dökülmesi halinde artı para isteyeceğini belirtti. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

Rade Krunic, Milan formasıyla 137 resmi maça çıktı. Boşnak yıldız, siyah-kırmızılı formayla 3 kez ağları havalandırdı, 6 da asist yaptı.



Ferdi Kadıoğlu ise Fenerbahçe formasıyla 166 resmi maça çıktı. Milli yıldız, sarı-lacivertli forma ile 15 gol attı ve 20 asiste imza attı.