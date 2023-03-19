İtalyan bakanın kellesini istedi

TAHSİN HAN

Ukrayna savaşı ve Afrika’daki batı hegemonyasını bitirme girişimleri nedeniyle Avrupa’dan ağır eleştiriler alan Rusya, skandal bir adım attı... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en yakın dostu olan eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu öldürmesi için milyonlar teklif etti. İtalyan istihbarat servisleri tarafından İtalyan basınına sızdırılan istihbarat bilgilerine göre Medvedev, Rusya’ya ağır eleştiride bulunup suçlayan Crosetto’yu öldürme emri verdi.

Haberlere göre eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, İtalya savunma bakanını öldürmek için 15 milyon dolar teklif etti. İtalyan gazetesi Il Foglio, İtalyan istihbarat teşkilatından gelen kaynaklara dayandırdığı haberinde Medvedev’in Wagner patronu Yevgeny Prigozhin’e suikast emri verdiğini ve 15 milyon dolar ödül koyduğunu belirtti. Medvedev’in ölüm emri Crosetto’nun Wagner’i AB göçmen kriziyle suçlamasının ardından verdiği söyleniyor. Crosetto’nun suçlamalarına göre, Wagner’in Afrika’daki eylemleri Avrupa’ya göçmen akışını önemli ölçüde artırdı.

Ayrıca İtalyan Savunma Bakanı, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna’daki savaş nedeniyle üçüncü bir dünya savaşı çıkma olasılığı konusunda uyarıda bulundu ve Batılı ülkelerden Ukrayna’ya güçlü destek çağrısında bulundu.

Fransa ve Polonya da suikastten haberdar oldu

Bu yılın ocak ayında Rus Medvedev, İtalyan Bakan Crosetto’nun “tuhaf” ve “Avrupa güç yapılarındaki sayısız aptaldan biri” olduğunu kamuoyu önünde dile getirmişti. İtalyan medyasına göre, İtalyan istihbarat servisinin yanı sıra Fransız ve Polonya istihbarat servisleri de Medvedev’in Wagner’e verdiği emirle ilgili endişelerini dile getirdiler.

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İtalyan Il Foglio, Kremlin’in İtalyan savunma bakanının başına koyduğu ödülün 15 milyon dolar olması yönünde gerçek bir tehdit olduğunu ifade etti.

Wagner milisleri AB'ye sızdı

Gazetenin yayımladığı haberde, Wagner’in birliklerini Sırbistan ve Estonya gibi bazı Avrupa ülkelerine sızdırdığı da iddia ediliyor. Şimdiye kadar Medvedev, Il Foglio’nun iddiaları hakkında yorum yapmadı.