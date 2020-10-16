İtalyan Bakan'dan Ronaldo'ya eleştiri
İtalya Sağlık Bakanı Vincenzo Spadafora, Cristiano Ronaldo'nun üçüncü test sonucunu beklemeden İtalya'ya dönmesine tepki gösterdi.
İtalya Sağlık Bakanı Vincenzo Spadafora, katıldığı Radio Uno programında Cristiano Ronaldo'nun salgın yasaklarını ihlal ettiğini söyledi.
Spadafora, ilk test sonucu pozitif çıktıktan sonra ikinci sonucu negatif çıkan Portekizli futbolcunun, üçüncü testi beklemeden İtalya'ya dönmesini eleştirerek, "Sağlık otoritelerinin izni olmadan hareket etti. Protokolleri ihlal ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Ronaldo, Juventus'un 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Crotone ve 20 Ekim tarihindeki Dinamo Kiev maçlarını kaçıracak.
Spadafora programda ayrıca, stadyumların boş kalmaya devam edeceğini, %25 doluluk ile seyirci alınmasının kabul edilmediğini ve Kasım ortasına kadar bu kararların değişmeyeceğini bildirdi.