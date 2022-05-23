İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye bunu yapmakta haklı

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İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemekte haklı olduğunu söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek verdiğini ve bu meselenin Türkiye tarafında ciddi rahatsızlık uyandırdığını aktaran Santoro, şu ifadeleri kullandı:

"İsveç hükümeti, bu yıl YPG'ye yaklaşık 200 milyon avro fon ayırdı. Gelecek yıl için ise kuzey Suriye bölgelerine 300 milyon avronun üzerinde kaynak ayırdı. Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen bölgelerde tanksavar gibi çok sayıda İsveç üretimi silahlar bulundu."

"Türkiye'nin bunları kabul etmesi beklenemezdi"

İsveçli yetkililerin terör örgütü PKK/YPG'nin sözde üst düzey temsilcilerini makamlarında ağırladığını hatırlatan Santoro, "İsveç, Türkiye'ye karşı düşmanca bir tutum sergiliyor. Türkiye'nin bunları kabul etmesi beklenemezdi" diye konuştu.

Santoro, Türkiye'nin bu şartlar altında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin taleplerini sıraladı

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusunda ABD'den ve Batı'dan çeşitli talepleri olduğunu aktaran Santoro, şunları kaydetti:

"Türkiye bu durumu geçmişte olduğu gibi araçsal bir şekilde yani Amerikalılardan çeşitli tavizler koparmak için kullanıyor. Bu kapsamda Ankara'nın Washington'a ilettiği talepler paketi oldukça zengin. Türkiye'nin talepleri arasında F-16 ve Erdoğan'ın talep ettiği orta ve uzun menzilli füzeler gibi diğer silahlanma imtiyazları da var. Ayrıca F-35 programı dahilindeki geri kabul, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik bölgesinin daha da genişlemesine yeşil ışık, 2019'dan itibaren Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından Türkiye'ye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması."