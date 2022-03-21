İtalyan analist açıkladı: Rusya bunu yaparsa Türkiye için felaket olur

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İtalyan Analist Daniele Santoro, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Karadeniz'de söz sahibi olduğunu ve Rusya'nın yakın bir gelecekte bu bölgedeki hakimiyetini genişletebileceğini söyleyen Santoro, "Kafkaslardan ayrı olarak Türkler ve Ruslar arasında en az 400 yıldır ana karşılaşma ve çatışma alanı burasıdır. Rusya'nın Ukrayna'nın denize erişimini kapatması ve Karadeniz'in kuzey kıyılarına hakim olmayı başarması Türkiye için kesinlikle yarı felaket olurdu. Türkiye ulusal çıkarlarını ve kendi güvenliğini doğrudan etkileyen sonuçlar doğurabilecek bir çatışma olan Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olan bir ülke" diye konuştu.

"Türkiye denge siyasi izliyor"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "denge siyaseti" izlediğini dile getiren Santoro, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin son yıllarda Ukrayna ile son derece derin ilişkiler geliştirdiğini unutmayın. Türk SİHA'larının Ukrayna yapımı motorlar tarafından çalıştırıldığını hatırlatmakta da fayda var. Bunun yanında Türkiye, Rusya'nın ticari, lojistik, askeri ve enerji açısından olağanüstü önemli bir ortağıdır. Yani Rusya ve Ukrayna'nın şuan ki hamleleri Türkiye'yi en az 4 asırdır rahatsız ettiği gibi yine rahatsız ediyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri performansının Türkleri derinden etkileyebilecek düzeyde olmadığını da söylemek gerekir. Bu da Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinin de çıkarına olduğuna inandığım dengeli bir pozisyonu korumasına izin veriyor."

Daniele Santoro, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayan ve hava sahasını Ruslara açık tutan tek NATO ülkesi olduğunu hatırlatarak "Türkiye'nin sürdürdüğü bu denge pozisyonu bir yandan Ukraynalıların güvenine sahip olmasına izin veriyor. Aynı zamanda Rusya ile temasları sürdürmek açısından hem ABD'nin hem de birçok Avrupa ülkesinin çıkarına oluyor. Ancak Türkiye'de kesinlikle derin bir endişe var. Çünkü Karadeniz'in bir Rus gölü haline gelmesi durumunda Türk boğazlarına yönelik Rus baskısının artacağı oldukça açık" değerlendirmesine bulundu.

"Türkler üzerindeki Rus baskısı artacak"

Karadeniz'de Rusya'nın tek çıkış yolunun İstanbul ve Çanakkale boğazları olduğunu ifade eden İtalyan analist, "Türkiye, Rusya dahil tüm ülkelerin savaş gemilerine boğazları kapatma kararı aldı. Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi Rusya'nın Karadeniz'de yeniden hakim bir konuma gelmesi durumu oldukça açıktır. Türkler üzerindeki Rus baskısı boğazları dürtecek şekilde artacaktır" dedi.