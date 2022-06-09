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Gündem İtalya’dan Türkiye’ye, Yunanistan’ı çatlatan mesaj!
Gündem

İtalya’dan Türkiye’ye, Yunanistan’ı çatlatan mesaj!

İtalya’da bulunan NATO Napoli Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, İzmir’de tüm göz alıcılığıyla devam eden Efes-22 Tatbikatı dolayısıyla Türkiye’ye sıcak bir mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 14:06:00 - 2022-06-09 14:07:28
İtalya’dan Türkiye’ye, Yunanistan’ı çatlatan mesaj!

YENİ AKİT/ANKARA

İtalya’dan Türkiye’ye, Yunanistan’ı çatır çatır çatlatacak sıcak tatbikat mesajı geldi. NATO Napoli Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, devam eden Efes-22 Tatbikatı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “NATO Müttefiki Türkiye, gece operasyonlarını da içeren Efes-22 Tatbikatı'nı yürütüyor. Tatbikata NATO Müttefikleri, ortak ve dost ülkeler de dahil olmak üzere 37 ülkeden 1.000'den fazla personel katılıyor. Birlikte çalışabilirlik başarının anahtarıdır” şeklinde sıcak ifadeler kullanıldı.

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