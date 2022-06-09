İtalya’dan Türkiye’ye, Yunanistan’ı çatlatan mesaj!
İtalya’da bulunan NATO Napoli Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, İzmir’de tüm göz alıcılığıyla devam eden Efes-22 Tatbikatı dolayısıyla Türkiye’ye sıcak bir mesaj gönderdi.
YENİ AKİT/ANKARA
İtalya’dan Türkiye’ye, Yunanistan’ı çatır çatır çatlatacak sıcak tatbikat mesajı geldi. NATO Napoli Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, devam eden Efes-22 Tatbikatı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “NATO Müttefiki Türkiye, gece operasyonlarını da içeren Efes-22 Tatbikatı'nı yürütüyor. Tatbikata NATO Müttefikleri, ortak ve dost ülkeler de dahil olmak üzere 37 ülkeden 1.000'den fazla personel katılıyor. Birlikte çalışabilirlik başarının anahtarıdır” şeklinde sıcak ifadeler kullanıldı.