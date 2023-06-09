İtalya'dan Türkiye'ye Şengen vizesi açıklaması! Talep patladı, 'başladık' diyerek duyurdular

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, bu yılın 5 ayında Türkiye’den ülkesine Şengen vizesi taleplerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110 arttığını belirterek, “Roma’daki Bakanlıktan birkaç kişi daha almak için talepte bulunduk, ayrıca Türkiye’de istihdam edebileceğimiz kişi sayısını artırmak için yetki talebinde bulunduk” dedi.Son dönemde Şengen vizesi ret oranlarının artması ve randevu için bekleme sürelerinin uzaması gündeme geldi.Türkiye’den Şengen vizesi başvurularında en düşük ret oranına sahip İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, ülkesinin başvuruları ret ve kabul oranlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Seyahat etmenin iş, kültür alışverişi ve öğrenciler için önemli olduğunu vurgulayan Marrapodi, vize konusunu önemsediklerini ve bunu çok hassas ve dostane şekilde ele aldıklarını belirtti.Marrapodi, Türkiye ile İtalya arasında ticaret, kültür, bilim ve siyaset alanlarında güçlü bağların olduğuna işaret ederek, “İtalyanların Türkiye’ye gelmesini istiyoruz çünkü burası çok güzel bir ülke. Biz de Türk turistlerin İtalya’ya gitmesini istiyoruz çünkü turizm bir kültür meselesi, birbirimizi daha iyi tanıma meselesi. Turizm, her iki ülke ekonomisi için önemli bir itici güçtür” diye konuştu.

TALEP İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

İşleme aldıkları taleplerin sayısını artırdıklarını ifade eden Büyükelçi, “2023’ün ilk 5 ayıyla ilgili elimizdeki son rakamlara bakalım. Ocak-Mayıs 2023’ü Ocak-Mayıs 2022 ile karşılaştırırsa taleplerin işlenmesinde yüzde 100’ün üzerinde bir artış görüyoruz. Türkiye genelinde yüzde 110 civarındayız. Ankara’da yüzde 90, İstanbul’da yüzde 90 ile 100 arasında artışımız oldu. İzmir’de yüzde 100’den biraz fazla yani aldığımız talep sayısı, geçen yıla göre iki kattan fazla” şeklinde konuştu. Büyükelçi Marrapodi, personel sayısının aynı olduğunu ancak yenilikçi prosedürler uygulayarak verimliliği artırmaya çalıştıklarını söyledi. Taleplerin yüzde 100’den fazla artmasına rağmen ret oranlarının düşük olduğuna dikkati çeken Marrapodi, “İlk 5 ayda aldığımız talepler, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 110 daha fazla. Buna rağmen çok az sayıda ret oranına sahibiz. Aşağı yukarı yüzde 7-8 civarında” ifadelerini kullandı. Vize başvurusu için randevu durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Marrapodi, yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu almanın zorlaştığını, kışın ise randevu için bekleme süresinin düştüğünü anlattı. Marrapodi, öte yandan daha önce İtalya’dan Şengen vizesi alanların bir sonraki başvurularında daha uzun süreli vize alabildiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Geçmişte vize almış kişilerin durumunu da incelemeye çalışıyoruz. Bu durumda her zaman daha uzun bir süre vize veriyoruz. Daha önce İtalya’ya bir kez gittiyseniz, vize aldınız, sonra geri döndünüz, sonra ikinci kez size daha uzun süreli vize veriyoruz ama üçüncüsünde size bazen 3 yıllık çoklu girişli, 5 yıllık vize veriyoruz. Yani ne kadar çok seyahat ederseniz o kadar az vizeye ihtiyaç duyarsınız.”Marrapodi, vize taleplerinin daha fazlasını karşılayabilmek için insan kaynağını yeniden organize ettiklerini belirterek, daha fazla personelin konsolosluk işleriyle görevlendirildiğini anlattı.

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Schengen vizesi, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyen fakat AB ülkelerinin vize vermemesi nedeniyle "schengen" alamayan vatandaşlar konuyla alakalı araştırma yapıyor. Peki, schengen vizesi nedir, nasıl alınır? Schengen'e üye olan ülkeler hangileri?

Schengen, Avrupa Birliği üyeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerini kapsayan bölgeye deniyor. Schengen ülkeleri arasındaki vize serbestisi sayesinde birlik üyesi ülkelerin vatandaşları, sadece kimlik ya da pasaportları ile bölge içinde seyahat edebiliyor.

Bölge dışında kalan kişilerden ise vize talep ediliyor ise vize başvurusu yaparak istedikleri birlik üyesi ülkeler için işlemleri başlatabiliyorlar.

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MERAK EDENLER İÇİN; SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Schengen, aynı zamanda uygun kurumlarca verilen ve birliğe bağlı ülkeler içinde seyahat etmeye izin veren bir vize türüdür. Schengen bölgesini oluşturan ülkelere bu belge ile giriş yapılabiliyor. Şartlara bağlı olarak bu vize ile birden fazla ülke de ziyaret edilebiliyor.

SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?

Şubat 2020 itibariyle schengen üyesi ülkelere elektronik başvuru yapılabilmektedir. Başvuru formlarını elektronik ortamda doldurup imzalayıp başvurular iletilebilir.

Ayrıca gitmek istenilen yerin temsilciliği aracılığı ile de Schengen vizesi alınabilir. Vize başvurusunda bulunacak kişiler, öncelikle ilgili kurumun talep ettiği belgeleri temin ettikten sonra internet üzerinden e-randevu alarak işlemini tamamlayabilir.

Örneğin Hollanda vizesi için aracı kurumun sitesinden randevu aldıktan sonra vize evraklarınızı tamamlayarak başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

Vizeyi aldıktan sonra birlik üyesi ülkeler arasında izin süreniz dahilinde dolaşabilirsiniz. Buradaki önemli nokta, ilk girişin vize alınan ülkeden yapılması gerektiği. Daha sonrasında diğer ülkelere giriş yapabilirsiniz.

Örneğin Avusturya-Belçika-Çek Cumhuriyeti turu yapmak istiyorsunuz ve Schengen vizesine Avusturya üzerinden başvurdunuz. Avusturya’ya giriş yaptıktan sonra bu iki ülkeye de pasaportunuzla geçiş yapabilirsiniz.

SCHENGEN'E ÜYE OLAN ÜLKELER

Schengen’e üye ülkeler aşağıda sunulmaktadır:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.

Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.

Ntv'nin aktardığı bilgilerde: Schengen ülkeleri ortak Schengen Information System-SIS adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.