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Ormanda gezerken keşfetti: Tam 40 santimetre boyunda!

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Ormanda gezerken keşfetti: Tam 40 santimetre boyunda!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyü yakınlarında ormanlık alanda yürüyüş yapan Erdal Günay, yaklaşık 40 santim boyutunda "dedebölük" olarak bilinen nadir bir buluntuya rastladı.

#1
Foto - Ormanda gezerken keşfetti: Tam 40 santimetre boyunda!

DEV MANTAR HEYECANLANDIRDI

#2
Foto - Ormanda gezerken keşfetti: Tam 40 santimetre boyunda!

Yaklaşık 39-40 santim büyüklüğündeki devasa boyutuyla dikkat çeken Dedebölük mantarı heyecanlandırdı.

#3
Foto - Ormanda gezerken keşfetti: Tam 40 santimetre boyunda!

Bulunan mantar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdal Günay, doğada bu ebatlarda bir kütleye denk gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, keşfettiği anlarda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

#4
Foto - Ormanda gezerken keşfetti: Tam 40 santimetre boyunda!

Bulunan mantar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdal Günay, doğada bu ebatlarda bir kütleye denk gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, keşfettiği anlarda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

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