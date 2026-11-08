Ormanda gezerken keşfetti: Tam 40 santimetre boyunda!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyü yakınlarında ormanlık alanda yürüyüş yapan Erdal Günay, yaklaşık 40 santim boyutunda "dedebölük" olarak bilinen nadir bir buluntuya rastladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyü yakınlarında ormanlık alanda yürüyüş yapan Erdal Günay, yaklaşık 40 santim boyutunda "dedebölük" olarak bilinen nadir bir buluntuya rastladı.
DEV MANTAR HEYECANLANDIRDI
Yaklaşık 39-40 santim büyüklüğündeki devasa boyutuyla dikkat çeken Dedebölük mantarı heyecanlandırdı.
Bulunan mantar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdal Günay, doğada bu ebatlarda bir kütleye denk gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, keşfettiği anlarda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
Bulunan mantar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdal Günay, doğada bu ebatlarda bir kütleye denk gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, keşfettiği anlarda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
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