Petrol fiyatında 80 dolar tahmini: Akaryakıta ve Rus petrolü yerine plan! Milyonlarca dolarlık

Petrol fiyatında 80 dolar hedefi

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, üretim kesintisi kararının yılın ikinci yarısında piyasada dengesizliği artırarak, petrol fiyatlarını artıracağını belirtirken; Hürriyet’e değerlendirmede bulunan Belçika merkezli Bruegel Enerji ve İklim Politikaları Analisti Ben McWilliams, petrolde 80 Dolar seviyesinin korunmaya çalışılacağına dikkat çekerek, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın günlük petrol üretiminde kesintiye gitme kararına ilişkin şunları söyledi:

“OPEC+ ve özellikle Suudi Arabistan’ın hedefi görünen o ki fiyatları 80 doların üzerine çıkarma yönünde. Bu başka önemli bir kesintiye işaret ediyor. Geçen bir yıla göre fiyatların daha istikrarlı seyretmesini bekliyorum. OPEC+ 80 dolar seviyesini koruma yönünde devam edecektir. Piyasalar, Rusya tarafındaki bilinmezliğe adapte olmuş gibi görünüyor. Küresel ekonomik görünüm ise tüm bu tartışmalar içinde görmezden gelinmeye devam ediyor.” İç piyasada ise dövizdeki artış ve uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatlarındaki yükselişle, motorine dün 1.36 kuruş zam gelirken; benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

OPEC+ üreticileri mevcut kesintileri 2024'ün sonuna kadar sürdürmeye karar verirken, OPEC'in en büyük üreticisi ve dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Temmuz ayında üretimini gönüllü olarak günde 1 milyon varil azaltacağını duyurdu. Petrol piyasasında "OPEC-ABD savaşı yeniden başladı" yorumları yapıldı. Pakistan, Rusya'dan ithal edilen ham petrolün yarısını bu hafta alacak. Rusya'ya ödeme, Çin Bankası aracılığıyla yuan cinsinden yapılacak. Pakistan’ın, Rusya’dan ithal edilen 100 bin ton ham petrolün yarısını bu hafta teslim alacağı bildirildi.

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